Садовничий предложил провести в вузах День памяти и славы

"Есть предложение нам, университетам, провести общий День памяти и славы", - заявил Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров.

Он добавил, что в рамках этого дня каждый университет подготовит свою акцию, по всей стране будет организована единая трансляция в формате видеоконференции.