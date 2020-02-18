Садовничий предложил провести в вузах День памяти и славы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий предложил российским вузам провести общий День памяти и славы в честь 75-летия Победы.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Есть предложение нам, университетам, провести общий День памяти и славы", - заявил Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров.
Он добавил, что в рамках этого дня каждый университет подготовит свою акцию, по всей стране будет организована единая трансляция в формате видеоконференции.