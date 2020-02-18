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Садовничий предложил провести в вузах День памяти и славы
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РИА Новости

Садовничий предложил провести в вузах День памяти и славы

17:13 18.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий предложил российским вузам провести общий День памяти и славы в честь 75-летия Победы.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Есть предложение нам, университетам, провести общий День памяти и славы", - заявил Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров.
Он добавил, что в рамках этого дня каждый университет подготовит свою акцию, по всей стране будет организована единая трансляция в формате видеоконференции.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияОбщество
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