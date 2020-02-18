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Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу
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РИА Новости

Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу

16:48 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сирийское правительство контролирует 90% территории страны, освобождение страны от очагов терроризма идёт уверенно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, трансляция выступления которого ведется в YouTube.
"Достаточно уверенно продолжается освобождение от оставшихся мелких очагов терроризма на территории Сирии", - сказал он.
По его словам, пять лет назад в Сирии свободные территории, контролируемые правительством, составляли 18%, сегодня это 90%.
Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
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Лоренцо ГуэриниЛуиджи Ди МайоВойна в СирииСергей ЛавровСергей ШойгуРимСирияРоссияИталияВ мире
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