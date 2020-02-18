Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сирийское правительство контролирует 90% территории страны, освобождение страны от очагов терроризма идёт уверенно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, трансляция выступления которого ведется в YouTube.
"Достаточно уверенно продолжается освобождение от оставшихся мелких очагов терроризма на территории Сирии", - сказал он.
По его словам, пять лет назад в Сирии свободные территории, контролируемые правительством, составляли 18%, сегодня это 90%.
Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".