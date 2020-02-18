Российские сенаторы примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские сенаторы примут участие в открывающейся 20 февраля в Вене зимней сессии Парламентской ассамблеи Российские сенаторы примут участие в открывающейся 20 февраля в Вене зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ , делегацию возглавит первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

"В составе делегации - председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, заместитель председателя комитета по международным делам Олег Морозов, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко", - говорится в сообщении.

В ходе сессии парламентарии стран-участниц ОБСЕ обсудят использование инструментов и механизмов ОБСЕ для урегулирования затяжных конфликтов, борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, противодействия антисемитизму, дискриминации и нетерпимости.