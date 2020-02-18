Российские сенаторы примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские сенаторы примут участие в открывающейся 20 февраля в Вене зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, делегацию возглавит первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
"В составе делегации - председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, заместитель председателя комитета по международным делам Олег Морозов, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко", - говорится в сообщении.
В ходе сессии парламентарии стран-участниц ОБСЕ обсудят использование инструментов и механизмов ОБСЕ для урегулирования затяжных конфликтов, борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, противодействия антисемитизму, дискриминации и нетерпимости.
Также предусмотрено торжественное открытие фотовыставки, подготовленной совместно с Российским историческим обществом и посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма.
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