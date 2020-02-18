Глава Минобороны Италии считает, что НАТО надо сотрудничать с Россией

"Москва является одним из основных участников этого диалога. Для нашей страны невозможно не учитывать роль Москвы в этом направлении. Это должно быть ясно, что в рамках НАТО Италия тоже поддерживает всегда эту роль России", - добавил глава МО Италии.

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо вместе с главами оборонных ведомств двух стран Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2" обсудили во вторник в Риме вопросы контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине. Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад, в августе 2013 года. Формат действует с 2009 года, всего состоялось три встречи, не считая нынешней.