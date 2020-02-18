Глава Минобороны Италии считает, что НАТО надо сотрудничать с Россией

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил о необходимости наращивания сотрудничества НАТО с ведущими игроками, включая Россию.
"Я сказал моему коллеге (министру оборону РФ Сергею Шойгу - ред.) о том, что европейский проект НАТО является фундаментом нашей архитектуры безопасности. Мы также полностью уверены в необходимости развивать эффективный диалог, ясный и конкретный, с основными действующими лицами на международной арене, для того, чтобы стратегические интересы нашей страны соблюдались", - сказал Гуэрини после переговоров глав МИД и МО Италии и РФ в формате "2+2".
"Москва является одним из основных участников этого диалога. Для нашей страны невозможно не учитывать роль Москвы в этом направлении. Это должно быть ясно, что в рамках НАТО Италия тоже поддерживает всегда эту роль России", - добавил глава МО Италии.
Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо вместе с главами оборонных ведомств двух стран Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2" обсудили во вторник в Риме вопросы контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине. Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад, в августе 2013 года. Формат действует с 2009 года, всего состоялось три встречи, не считая нынешней.