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Глава Минобороны Италии считает, что НАТО надо сотрудничать с Россией
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РИА Новости

Глава Минобороны Италии считает, что НАТО надо сотрудничать с Россией

16:40 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил о необходимости наращивания сотрудничества НАТО с ведущими игроками, включая Россию.
"Я сказал моему коллеге (министру оборону РФ Сергею Шойгу - ред.) о том, что европейский проект НАТО является фундаментом нашей архитектуры безопасности. Мы также полностью уверены в необходимости развивать эффективный диалог, ясный и конкретный, с основными действующими лицами на международной арене, для того, чтобы стратегические интересы нашей страны соблюдались", - сказал Гуэрини после переговоров глав МИД и МО Италии и РФ в формате "2+2".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
16:21
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
"Москва является одним из основных участников этого диалога. Для нашей страны невозможно не учитывать роль Москвы в этом направлении. Это должно быть ясно, что в рамках НАТО Италия тоже поддерживает всегда эту роль России", - добавил глава МО Италии.
Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо вместе с главами оборонных ведомств двух стран Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2" обсудили во вторник в Риме вопросы контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине. Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад, в августе 2013 года. Формат действует с 2009 года, всего состоялось три встречи, не считая нынешней.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 03:39
В НАТО заявили, что ведут с Россией диалог по контролю над оружием
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Лоренцо ГуэриниЛуиджи Ди МайоМинистерство обороны ИталииСергей ЛавровНАТОСергей ШойгуРоссияИталияВ мире
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