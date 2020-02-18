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Россия и Италия оценили курс Киева по урегулированию кризиса
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РИА Новости

Россия и Италия оценили курс Киева по урегулированию кризиса

16:32 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Участники переговоров России и Италии в формате "2+2" положительно оценили курс властей Украины по урегулированию кризиса в стране, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Говоря об украинском кризисе, мы разделили позитивные шаги, которые делает Украина по урегулированию. Мы подчеркнули, что минские договоренности являются единственно возможным документом, который позволит выйти из сложившейся ситуации", - сказал Ди Майо на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" в Риме.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеЛуиджи Ди МайоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзМИД ИталииРоссияИталияВ мире
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