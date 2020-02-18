Россия и Италия оценили курс Киева по урегулированию кризиса

"Говоря об украинском кризисе, мы разделили позитивные шаги, которые делает Украина по урегулированию. Мы подчеркнули, что минские договоренности являются единственно возможным документом, который позволит выйти из сложившейся ситуации", - сказал Ди Майо на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" в Риме.

Он подчеркнул, что прогресс в разрешении кризиса в Донбассе позволит перезапустить отношения РФ и Евросоюза.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.