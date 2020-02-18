Россия и Италия оценили курс Киева по урегулированию кризиса

РИМ, 18 фев - РИА Новости. Участники переговоров России и Италии в формате "2+2" положительно оценили курс властей Украины по урегулированию кризиса в стране, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Говоря об украинском кризисе, мы разделили позитивные шаги, которые делает Украина по урегулированию. Мы подчеркнули, что минские договоренности являются единственно возможным документом, который позволит выйти из сложившейся ситуации", - сказал Ди Майо на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" в Риме.
Он подчеркнул, что прогресс в разрешении кризиса в Донбассе позволит перезапустить отношения РФ и Евросоюза.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.