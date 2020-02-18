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В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
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РИА Новости

В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией

16:21 18.02.2020 (обновлено: 16:35 18.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Рим готов к новым шагам для наращивания сотрудничества с Россией, заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо.
"Мы готовы к стратегическим новым шагам в рамках Евросоюза для укрепления сотрудничества с Москвой по всем темам, которые представляют интерес для Европы. Я говорю в данном случае и об окружающей среде, о международной торговле, о безопасности, здравоохранении. Поэтому эти вопросы должны обсуждаться безотносительно того, каким образом развивается ситуации в разрешении украинского кризиса", - сказал он по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Во вторник в Риме состоялись переговоры Лаврова и Шойгу с их итальянскими коллегами в формате "2+2". Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад - в августе 2013 года.
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Луиджи Ди МайоСергей ЛавровЕвросоюзМИД ИталииСергей ШойгуЕвропаРоссияИталияВ мире
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