В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией

РИМ, 18 фев - РИА Новости. Рим готов к новым шагам для наращивания сотрудничества с Россией, заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо.
"Мы готовы к стратегическим новым шагам в рамках Евросоюза для укрепления сотрудничества с Москвой по всем темам, которые представляют интерес для Европы. Я говорю в данном случае и об окружающей среде, о международной торговле, о безопасности, здравоохранении. Поэтому эти вопросы должны обсуждаться безотносительно того, каким образом развивается ситуации в разрешении украинского кризиса", - сказал он по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Во вторник в Риме состоялись переговоры Лаврова и Шойгу с их итальянскими коллегами в формате "2+2". Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад - в августе 2013 года.