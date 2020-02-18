Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T15:53+0300
https://ria.ru/20200218/1564929078.html
Правительство не поддержало законопроект эсеров о снижении НДС до 15%
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052288_0:0:3228:1817_1036x0_80_0_0_3eac8101a03a44478f4897aa1da04585.jpg
РИА Новости

Правительство не поддержало законопроект эсеров о снижении НДС до 15%

15:53 18.02.2020
536
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 15% с нынешних 20% уже с 1 июля 2020 года даже несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее во вторник Миронов сообщил журналистам, что его фракция внесла в Думу законопроект о снижении НДС до 15%, который "поможет нашей экономике", а также позволит увеличить налогооблагаемую базу.
Геннадий Зюганов перед началом встречи с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным в Госдуме РФ
12 февраля, 14:21
Депутаты от КПРФ предложили передать 40% доходов от НДС в регионы
Кабмин обращает внимание, что снижение ставки НДС "приведет к сокращению доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере", при этом авторами законопроекта не представлены расчеты и обоснования сумм выпадающих доходов федерального бюджета.
Правительство также отмечает, что снижение ставки НДС "фактически не влияет на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары (работы, услуги), а также от маркетинговой политики".
Авторы законопроекта, действительно, ожидают, что снижение НДС до 15% приведет к сокращению поступлений по нему в консолидированный бюджет РФ - на сумму порядка 1 триллиона рублей в год. Но, по их мнению, выпадающие доходы в первые годы могут быть компенсированы перераспределением средств в рамках трехлетнего бюджета за счет ранее накопленных резервов.
Более того, разработчики рассчитывают, что такое снижение уже на третий год применения приведет к превышению дополнительных налоговых поступлений над выпадающими доходами на 870 миллиардов рублей, и затем прогнозируют их стабильный рост.
Стенд госкорпорации Ростех
10 декабря 2019, 13:37
"Ростех" предложил отменить НДС для производителей электроники
4412138
Обсудить 2
НДССправедливая РоссияГосдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Конституция Российской Федерации
Предложена поправка о лишении неприкосновенности экс-президента
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Новый год на Красной площади в Москве
Сенатор Леонов намерен настаивать на переносе выходного на 31 декабря
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Офис одного из операторов системы tax free в торговом центре
Правительство планируют расширить действие системы tax free
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
Лента новостейМолния