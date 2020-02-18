Правительство не поддержало законопроект эсеров о снижении НДС до 15%

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 15% с нынешних 20% уже с 1 июля 2020 года даже несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее во вторник Миронов сообщил журналистам, что его фракция внесла в Думу законопроект о снижении НДС до 15%, который "поможет нашей экономике", а также позволит увеличить налогооблагаемую базу.

Кабмин обращает внимание, что снижение ставки НДС "приведет к сокращению доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере", при этом авторами законопроекта не представлены расчеты и обоснования сумм выпадающих доходов федерального бюджета.

Правительство также отмечает, что снижение ставки НДС "фактически не влияет на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары (работы, услуги), а также от маркетинговой политики".

Авторы законопроекта, действительно, ожидают, что снижение НДС до 15% приведет к сокращению поступлений по нему в консолидированный бюджет РФ - на сумму порядка 1 триллиона рублей в год. Но, по их мнению, выпадающие доходы в первые годы могут быть компенсированы перераспределением средств в рамках трехлетнего бюджета за счет ранее накопленных резервов.