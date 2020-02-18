Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T17:39+0300
https://ria.ru/20200218/1564928739.html
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
https://cdn25.img.ria.ru/images/150752/73/1507527372_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_a10afbbac7af0510326f50c0df1f802b.jpg
РИА Новости

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

15:47 18.02.2020 (обновлено: 17:39 18.02.2020)
5065
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы России во время обработки посылок
Сотрудник таможенной службы России во время обработки посылок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат 90 граммов бупропиона, производным компонентом которого является эфедрон. В таможенном ведомстве уточнили, что, в соответствии с "Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", эфедрон отнесен к списку № 1 наркотических средств, его ввоз в Россию запрещен.
"В действиях получателя посылки присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 УК России ("Контрабанда наркотических средств"). По указанному факту в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 20 лет", — отмечается в заявлении.
В апреле прошлого года жительница Екатеринбурга также попала под следствие после заказа из Польши упаковки антидепрессантов, содержащих эфедрон. Как сообщила сама девушка в социальных сетях, несколько лет назад у нее было диагностировано шизотипическое расстройство, а антидепрессант бупропион, который, как оказалось, содержит запрещенное вещество эфедрон, порекомендовал ей приобрести врач.
Здание Казанского вокзала
16 февраля, 13:01
В Москве на Казанском вокзале нашли снаряд времен войны в посылке
1281212620
Обсудить 4
ВолгоградРоссияИндияПроисшествия
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Телеведущий Дмитрий Дибров
"Внезапный такой обморок": Дибров раскрыл подробности госпитализации
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
Лента новостейМолния