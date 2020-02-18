Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат 90 граммов бупропиона, производным компонентом которого является эфедрон. В таможенном ведомстве уточнили, что, в соответствии с "Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", эфедрон отнесен к списку № 1 наркотических средств, его ввоз в Россию запрещен.
"В действиях получателя посылки присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 УК России ("Контрабанда наркотических средств"). По указанному факту в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 20 лет", — отмечается в заявлении.
В апреле прошлого года жительница Екатеринбурга также попала под следствие после заказа из Польши упаковки антидепрессантов, содержащих эфедрон. Как сообщила сама девушка в социальных сетях, несколько лет назад у нее было диагностировано шизотипическое расстройство, а антидепрессант бупропион, который, как оказалось, содержит запрещенное вещество эфедрон, порекомендовал ей приобрести врач.
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