Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.

Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат 90 граммов бупропиона, производным компонентом которого является эфедрон. В таможенном ведомстве уточнили, что, в соответствии с "Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", эфедрон отнесен к списку № 1 наркотических средств, его ввоз в Россию запрещен.

"В действиях получателя посылки присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 УК России ("Контрабанда наркотических средств"). По указанному факту в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 20 лет", — отмечается в заявлении.