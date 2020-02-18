Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T15:44+0300
https://ria.ru/20200218/1564928542.html
В Египте пилот требует $1,6 миллиона от актера из-за лишения лицензии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

В Египте пилот требует $1,6 миллиона от актера из-за лишения лицензии

15:44 18.02.2020
1017
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КАИР, 18 фев – РИА Новости. Египетский пилот Ашраф Абу Юср, которого в октябре 2019 года пожизненно лишили лицензии, требует 25 миллионов египетских фунтов (почти 1,6 миллиона долларов) от актера Мухаммеда Рамадана, который стал причиной увольнения, сообщает газета Youm7.
Министерство гражданской авиации Египта в октябре прошлого года навсегда отстранило от работы пилота одной из частных авиакомпаний страны, после того как он позволил сесть за штурвал самолета местному популярному актеру. В коротком ролике, распространенном в соцсетях, популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним. Самолет, которым управлял египетский артист, следовал в столицу Саудовской Аравии, на борту находились пассажиры.
Кадр из сериала Восток-Запад
4 февраля, 14:45Культура
Актера из сериала "Великолепный век" осудили за сопротивление полиции
По данным газеты, пилот подал иск против Рамадана в суд Города имени 6 октября (пригород Каира), потребовав "компенсации в размере 25 миллионов фунтов за материальный и моральный ущерб вследствие публикации фотографий и видео из кабины самолета". Ожидается, что суд рассмотрит данный иск 19 марта.
Пилот ранее в феврале обратился в Управление гражданской авиации с требованием пересмотреть решение о его отстранении от работы.
Американский актер Джусси Смоллетт
12 февраля, 01:43
Актеру Джусси Смоллетту предъявят новые обвинения
Аналогичный иск подан другим адвокатом пилота в Суд по экономическим делам Каира, в нем иск будет рассмотрен 26 февраля. Поводом для этого иска стала публикация Рамаданом клипа на новую песню, в котором он использовал кадры из кабины самолета.
С начала февраля в СМИ развернулась заочная баталия между Абу аль-Юсром и Рамаданом: пилот выступает на телеканалах, дает интервью газетам и рассказывает каждый раз все новые детали произошедшего в октябре прошлого года.
473003
Обсудить 0
Саудовская АравияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
Сотрудник таможенной службы России во время обработки посылок
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
Лента новостейМолния