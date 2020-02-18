В Египте пилот требует $1,6 миллиона от актера из-за лишения лицензии

КАИР, 18 фев – РИА Новости. Египетский пилот Ашраф Абу Юср, которого в октябре 2019 года пожизненно лишили лицензии, требует 25 миллионов египетских фунтов (почти 1,6 миллиона долларов) от актера Мухаммеда Рамадана, который стал причиной увольнения, сообщает газета Египетский пилот Ашраф Абу Юср, которого в октябре 2019 года пожизненно лишили лицензии, требует 25 миллионов египетских фунтов (почти 1,6 миллиона долларов) от актера Мухаммеда Рамадана, который стал причиной увольнения, сообщает газета Youm7

Министерство гражданской авиации Египта в октябре прошлого года навсегда отстранило от работы пилота одной из частных авиакомпаний страны, после того как он позволил сесть за штурвал самолета местному популярному актеру. В коротком ролике, распространенном в соцсетях, популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним. Самолет, которым управлял египетский артист, следовал в столицу Саудовской Аравии , на борту находились пассажиры.

По данным газеты, пилот подал иск против Рамадана в суд Города имени 6 октября (пригород Каира), потребовав "компенсации в размере 25 миллионов фунтов за материальный и моральный ущерб вследствие публикации фотографий и видео из кабины самолета". Ожидается, что суд рассмотрит данный иск 19 марта.

Пилот ранее в феврале обратился в Управление гражданской авиации с требованием пересмотреть решение о его отстранении от работы.

Аналогичный иск подан другим адвокатом пилота в Суд по экономическим делам Каира, в нем иск будет рассмотрен 26 февраля. Поводом для этого иска стала публикация Рамаданом клипа на новую песню, в котором он использовал кадры из кабины самолета.