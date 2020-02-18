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2020-02-18T15:37+0300
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Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит экономические цели 2020 года
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РИА Новости

Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит экономические цели 2020 года

15:37 18.02.2020
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
© REUTERS / Xinhua
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай уверен в способности добиться всех намеченных на этот год социально-экономических задач, несмотря на вспышку коронавируса и ее влияние на экономику, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Меры профилактики и контроля за распространением заболевания уже приносят заметные результаты, в настоящее время мы достигли ключевой стадии в этой работе", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
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По его словам, результатом значительных усилий китайской стороны стали положительные изменения в эпидемической ситуации, "мы продолжим упорно работать над профилактикой и контролем над эпидемией, и одновременно прикладывать усилия для сокращения влияния, которое может оказать вспышка заболевания".
"Китайская экономика обладает сильной устойчивостью, внутренний спрос огромен, а промышленная основа крепка. У нас есть уверенность и все возможности для реализации намеченных на этот год целей социально-экономического развития, в частности, мы сосредоточимся на ключевых задачах по всестороннему построению среднезажиточного общества и борьбе с бедностью", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Он также указал, что Китай придерживается концепции сообщества единой судьбы человечества и несет ответственность как за жизнь и здоровье своих граждан, так и за глобальное общественное здравоохранение.
"Мы приложили огромные усилия для эффективного предотвращения распространения эпидемии по всему миру и намерены продолжить сотрудничать с другими странами, включая Великобританию, на основе принципов открытости и прозрачности", - добавил китайский лидер.
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