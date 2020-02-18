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Религия и мировоззрение
2020-02-18T15:31+0300
https://ria.ru/20200218/1564927457.html
Всероссийский съезд общества "Двуглавый Орел" пройдет 22 февраля
https://cdn21.img.ria.ru/images/150959/58/1509595848_0:300:2573:1747_1036x0_80_0_0_20b3bd8fe1ededde465c6eaad023a4b7.jpg
РИА Новости

Всероссийский съезд общества "Двуглавый Орел" пройдет 22 февраля

15:31 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Всероссийский съезд Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" состоится 22 февраля в подмосковном Пущино, сообщили во вторник РИА Новости организаторы.
"В мероприятии примут участие более 200 делегатов из 73 региональных и 16 местных отделений "Двуглавого Орла" по всей стране, депутаты Государственной Думы России, сенаторы, видные общественные деятели, ученые и публицисты", - сообщили в оргкомитете.
На собрании председатель организации, заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев подведет итоги работы в 2019 году и представит план деятельности общества на текущий год, а также наградит делегатов из наиболее успешных региональных отделений на торжественной церемонии.
Помимо Малофеева, с докладом выступит зампредседателя общества "Двуглавый Орел", кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (в запасе) Леонид Решетников.
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Общество "Двуглавый орел" было создано 6 ноября 2017 года, его председателем был избран православный меценат Константин Малофеев. В Манифесте организации говорится, что ее главная задача - очистить историю Отечества от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации, доносить ее объединяющий и созидающий смысл.
Общество сотрудничает с Русской православной церковью. Так, очередное собрание совета регионального отделения "Двуглавого орла" в Архангельской области состоялось 17 февраля в столице Поморья под руководством митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия.
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