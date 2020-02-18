Всероссийский съезд общества "Двуглавый Орел" пройдет 22 февраля

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Всероссийский съезд Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" состоится 22 февраля в подмосковном Пущино, сообщили во вторник РИА Новости организаторы.

"В мероприятии примут участие более 200 делегатов из 73 региональных и 16 местных отделений "Двуглавого Орла" по всей стране, депутаты Государственной Думы России, сенаторы, видные общественные деятели, ученые и публицисты", - сообщили в оргкомитете.

На собрании председатель организации, заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев подведет итоги работы в 2019 году и представит план деятельности общества на текущий год, а также наградит делегатов из наиболее успешных региональных отделений на торжественной церемонии.

Помимо Малофеева, с докладом выступит зампредседателя общества "Двуглавый Орел", кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (в запасе) Леонид Решетников.

Общество "Двуглавый орел" было создано 6 ноября 2017 года, его председателем был избран православный меценат Константин Малофеев. В Манифесте организации говорится, что ее главная задача - очистить историю Отечества от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации, доносить ее объединяющий и созидающий смысл.