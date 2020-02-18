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Экс-генпрокурор Украины Шокин вновь обжаловал в суде свое увольнение
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РИА Новости

Экс-генпрокурор Украины Шокин вновь обжаловал в суде свое увольнение

15:25 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВиктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин вновь просит Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассмотреть иск об отмене указа президента об увольнении его с должности, следует из текста иска, фотокопию которого во вторник опубликовало агентство "Украинские новости".
Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение во всех судебных инстанциях на Украине, в том числе Верховном суде, однако безрезультатно. После этого Шокин обратился с иском в Европейский суд по правам человека.
"Прошу открыть производство по делу по заявлению Шокина Виктора Николаевича о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам", - говорится в фотокопии, которую опубликовало агентство "Украинские новости".
Шокин считает нововыявленным обстоятельством заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри, который якобы заявил о желании Америки заменить Шокина на должности генпрокурора.
История с увольнением Шокина начала широко обсуждаться после того, как в сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
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