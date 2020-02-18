Экс-генпрокурор Украины Шокин вновь обжаловал в суде свое увольнение

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин вновь просит Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассмотреть иск об отмене указа президента об увольнении его с должности, следует из текста иска, фотокопию которого во вторник опубликовало агентство "Украинские новости"

Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение во всех судебных инстанциях на Украине, в том числе Верховном суде, однако безрезультатно. После этого Шокин обратился с иском в Европейский суд по правам человека.

"Прошу открыть производство по делу по заявлению Шокина Виктора Николаевича о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам", - говорится в фотокопии, которую опубликовало агентство "Украинские новости".

Шокин считает нововыявленным обстоятельством заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри, который якобы заявил о желании Америки заменить Шокина на должности генпрокурора.