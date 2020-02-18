Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T15:17+0300
https://ria.ru/20200218/1564926561.html
Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака
https://cdn22.img.ria.ru/images/21014/98/210149874_0:267:3001:1955_1036x0_80_0_0_f23aec8f35d6dcefc29cc70a92413ad6.jpg
РИА Новости

Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака

15:17 18.02.2020
1363
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПутин на могиле Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге
Путин на могиле Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин на могиле Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 февраля примет участие в Санкт-Петербурге в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого февраля в Санкт-Петербурге президент России Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича", - говорится в сообщении.
Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ксения Собчак
Вчера, 17:24
Ксения Собчак приедет в Петербург, чтобы почтить память отца
9703350
Обсудить 6
Анатолий СобчакВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
Лента новостейМолния