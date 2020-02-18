Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака

"Девятнадцатого февраля в Санкт-Петербурге президент России Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича", - говорится в сообщении.

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.