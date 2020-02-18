Псковские власти проведут проверку после конфликта ученика с педагогом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Комитет по образованию Псковской области проведет служебную проверку после . Комитет по образованию Псковской области проведет служебную проверку после конфликта между школьником и преподавателем в Лавровской гимназии Печорского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее в интернете появилось видео из гимназии в Печорском районе, где после ссоры с учительницей школьник несколько раз бьет женщину по лицу. Учительница падает под хохот остальных школьников. Судя по видео, конфликт начался после того, как преподаватель выдернула из-под школьника стул и потребовала, чтобы он покинул класс. Полиция начала проверку.

По данным местных СМИ, мать школьника заявила, что ее сын уже извинился перед преподавателем.

"Комитет по образованию Псковской области проведет служебную проверку по факту инцидента в Лавровской гимназии Печорского района", - сказано в сообщении.