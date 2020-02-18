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Псковские власти проведут проверку после конфликта ученика с педагогом
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РИА Новости

Псковские власти проведут проверку после конфликта ученика с педагогом

15:09 18.02.2020 (обновлено: 16:32 18.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Комитет по образованию Псковской области проведет служебную проверку после конфликта между школьником и преподавателем в Лавровской гимназии Печорского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее в интернете появилось видео из гимназии в Печорском районе, где после ссоры с учительницей школьник несколько раз бьет женщину по лицу. Учительница падает под хохот остальных школьников. Судя по видео, конфликт начался после того, как преподаватель выдернула из-под школьника стул и потребовала, чтобы он покинул класс. Полиция начала проверку.
По данным местных СМИ, мать школьника заявила, что ее сын уже извинился перед преподавателем.
"Комитет по образованию Псковской области проведет служебную проверку по факту инцидента в Лавровской гимназии Печорского района", - сказано в сообщении.
Как заявил председатель регионального комитета Александр Седунов, подобные случаи являются вопиющими. "В настоящее время подписан приказ о проведении проверки по факту случившегося. Мы, безусловно, дадим оценку и разберемся во всех обстоятельствах, которые привели к конфликту. По итогам расследования и проверки мы уже сможем дать развернутые комментарии", - сказал он.
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Псковская областьПечорский районПроисшествия
Популярные комментарии
Привлекать родителей этих детей к исправительным работам или на 15 суток сажать. Наше правительство думает о гуманности а потеряло несколько поколений.
18 февраля, 18:25
ssana.trak
1000000
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