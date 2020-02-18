Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция проверяет данные об избиении учителя школьником в школе в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель регионального ведомства.
Ранее в интернете появилась информация из школы в Печорском районе, где после ссоры с учительницей школьник несколько раз ударил женщину по лицу. Учительница упала под хохот остальных школьников. Конфликт начался после того, как преподаватель выдернула из-под школьника стул и потребовала, чтобы он покинул класс.
"По данному факту на видео дано поручение провести проверку и изучить все обстоятельства произошедшего. Установлено, в какой школе это происходило, полиция работает", - сказал собеседник агентства.