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2020-02-18T12:51+0300
https://ria.ru/20200218/1564915437.html
Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

12:17 18.02.2020 (обновлено: 12:51 18.02.2020)
16619
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция проверяет данные об избиении учителя школьником в школе в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель регионального ведомства.
Ранее в интернете появилась информация из школы в Печорском районе, где после ссоры с учительницей школьник несколько раз ударил женщину по лицу. Учительница упала под хохот остальных школьников. Конфликт начался после того, как преподаватель выдернула из-под школьника стул и потребовала, чтобы он покинул класс.
"По данному факту на видео дано поручение провести проверку и изучить все обстоятельства произошедшего. Установлено, в какой школе это происходило, полиция работает", - сказал собеседник агентства.
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Псковская областьПечорский районПроисшествия
Популярные комментарии
Необходимо заканчивать заниматься ерундой, возвращать детские комнаты в полицию, спецшколы, исправительные колонии для подростков. Напомню, что некоторые пацаны и девчонки от 13ти лет и старше во времена Великой Отечественной воевали на уровне взрослых и в деверсионных группах состояли и вели партизанскую деятельность. Некоторые подростки, занимающиеся с детства боевыми видами (искусствами) к 15ти годам способны отправить к праотцам даже крупного мужчину, применив оттренированные удары. Не нужно думать, что подросток это кто-то очень слабый, я сам был подростком и 50 подтягиваний для меня и район на район было в порядке вещей. Сейчас правда таких единицы, а в моё время это были семь из десяти.
18 февраля, 12:23
Простой Человек
3600100
Учительница конечно тоже не права выдёргивая стул, но в реальность такова что дело замнут. Учительница будет униженной ходить под смешки всю жизнь. И от этого она не будет больше заинтересована в обучении, а ради чего? Ради этих му..в которые срывают уроки? Читайте параграфы сами. Жизнь расставит всех по местам.
18 февраля, 12:26
КМКостя Магомедов
1300034
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