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Суды Петербурга повторно эвакуировали из-за "минирования"
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РИА Новости

Суды Петербурга повторно эвакуировали из-за "минирования"

15:05 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Два районных суда Петербурга эвакуируются повторно из-за угроз неизвестных о "минировании", сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Приморский и Петродворцовый суды эвакуируются повторно", - говорится в релизе.
Ранее вторник после сообщений о "минировании" эвакуировали Сестрорецкий, Приморский и Петродворцовый суды.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Полицейский
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