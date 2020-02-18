Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по MH17

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Государственная прокуратура Государственная прокуратура Нидерландов не может комментировать конкретные свидетельства или доказательства, касающиеся расследования крушения рейса MH17 на Украине, заявила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

Ранее голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс Ван дер Верфф опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

"Государственная прокуратура Нидерландов не может комментировать конкретные свидетельства или доказательства. Это произойдет только в зале суда", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.