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Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по MH17
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РИА Новости

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по MH17

14:57 18.02.2020 (обновлено: 16:17 18.02.2020)
16860
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Государственная прокуратура Нидерландов не может комментировать конкретные свидетельства или доказательства, касающиеся расследования крушения рейса MH17 на Украине, заявила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк.
Ранее голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс Ван дер Верфф опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
"Государственная прокуратура Нидерландов не может комментировать конкретные свидетельства или доказательства. Это произойдет только в зале суда", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Вчера, 16:10
МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Обсудить 7
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Украина никогда не признаетбудет выкручиваться как может и запад ей в этом окажет помощь. Это ясно давно.
18 февраля, 16:57
vpoz47
3501202
Международное расследование, два десятка специалистов, шесть лет расследования, сотни фотографий, десяток судебных заседаний, назначенные виновные и тут на тебе. А Бука там и не было!
18 февраля, 16:59
ssmell77
1672001
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