Матвиенко предложила президенту Замбии перейти на безвизовый режим

"В ходе саммита Россия-Африка было подписано международное соглашение, которое, я надеюсь, мы в ближайшее время ратифицируем - будем обсуждать это в парламенте сегодня - о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, но я предложила, и Россия готова на это пойти, чтобы перейти вообще на безвизовый режим, отказаться от виз для основных паспортов", - сказала Матвиенко журналистам.