Матвиенко предложила президенту Замбии перейти на безвизовый режим

ЛУСАКА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту Республики Замбия Эдгару Лунгу перейти на безвизовый режим для основных паспортов граждан двух стран.
Ранее сообщалось, что делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 17-19 февраля находится в Замбии с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с главой национального парламента. Матвиенко в ходе поездки также встретилась с президентом Республики Замбия Эдгаром Лунгу во вторник.
"В ходе саммита Россия-Африка было подписано международное соглашение, которое, я надеюсь, мы в ближайшее время ратифицируем - будем обсуждать это в парламенте сегодня - о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, но я предложила, и Россия готова на это пойти, чтобы перейти вообще на безвизовый режим, отказаться от виз для основных паспортов", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, президент высказал заинтересованность в данной инициативе и даст соответствующие поручение министерствам для проработки этого вопроса.
1 ноября 2019, 12:46Назначен новый посол России в Замбии