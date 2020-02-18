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В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
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РИА Новости

В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР

14:48 18.02.2020 (обновлено: 15:18 18.02.2020)
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ТБИЛИСИ, 18 фев — РИА Новости. Представители оппозиционных партий, которые протестуют против назначения на пост генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон, кадры транслировал сайт законодательного органа.
Во вторник спикер парламента Арчил Талаквадзе выступил с ежегодным отчетом. Позже планируется голосование за назначение на пост генпрокурора Шотадзе, который ранее уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого дела о гибели подростков. В ходе выступления председателя парламента в зал пленарного заседания попытались ворваться оппозиционеры с плакатами и мегафонами, которые до этого протестовали во дворе здания. Из мегафонов был громко слышен гимн России. Талаквадзе назвал "перформанс" оппозиции символическим, так как именно в это время он говорил "о теме оккупации и ошибок прежних властей".

"Считаем, что советский гимн является самым подходящим жестом к существующей в стране ситуации и тому, как себя ведет руководство, поэтому мы приняли решение включить его. Конечно же, это не помешает им провести сегодняшнее заседание", — заявила оппозиционер Ирма Надирашвили.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси. 18 февраля 2020
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Текст советского гимна на музыку Александра Александрова написал в 1943 году поэт Сергей Михалков в соавторстве с Габриэлем Эль-Регистаном. В 2000 году эта музыка стала гимном России, а Михалков написал на нее новый текст.
Шотадзе ушел в отставку в 2018 году на фоне дела об убийстве подростков. В ходе драки школьников в декабре 2017-го в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Отец одного из убитых начал проводить масштабные акции протеста, утверждая, что прокуратура покрывает убийц.
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси
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Ирма НадирашвилиАлександр Александров (композитор)Сергей МихалковРоссияСССРГрузияВ мире
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