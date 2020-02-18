В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР

Во вторник спикер парламента Арчил Талаквадзе выступил с ежегодным отчетом. Позже планируется голосование за назначение на пост генпрокурора Шотадзе, который ранее уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого дела о гибели подростков. В ходе выступления председателя парламента в зал пленарного заседания попытались ворваться оппозиционеры с плакатами и мегафонами, которые до этого протестовали во дворе здания. Из мегафонов был громко слышен гимн России. Талаквадзе назвал "перформанс" оппозиции символическим, так как именно в это время он говорил "о теме оккупации и ошибок прежних властей".