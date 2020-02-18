Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T14:40+0300
https://ria.ru/20200218/1564924131.html
МИД Турции: Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156360/19/1563601964_0:143:2846:1745_1036x0_80_0_0_0bffac279f85601aa722b25cd2d57fdd.jpg
РИА Новости

МИД Турции: Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

14:40 18.02.2020
1735
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможной встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе, если российско-турецкие переговоры в Москве не принесут результата.
Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.
"Если после переговоров в Москве не будет никакого результата, то, возможно, в ближайшие дни состоятся переговоры на президентской уровне", - цитирует Чавушоглу телеканал TRT.
По сообщению агентства Anadolu, переговоры в Москве уже закончились.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 20:28
Асад: армия Сирии продолжит бои за Алеппо и Идлиб
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам"* (обе группировки запрещены в РФ). В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

*Террористические организации, запрещенные в России
Турецкая военная техника
13:26Война в Сирии
СМИ: Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом
0110010
Обсудить 0
Война в СирииМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Турецкая военная техника
СМИ: Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
Дамаск
В Дамаске прогремел взрыв
Гитарист американской группы Limp Bizkit Уэс Борланд
Гитарист Limp Bizkit отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Альтернатив сочинским договоренностям по Идлибу нет, заявила Матвиенко
Аспирин
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Машины Скорой помощи
СМИ: в Дамаске один человек погиб при взрыве заминированной машины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
Лента новостейМолния