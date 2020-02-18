МИД Турции: Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможной встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе, если российско-турецкие переговоры в Москве не принесут результата.
Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.
"Если после переговоров в Москве не будет никакого результата, то, возможно, в ближайшие дни состоятся переговоры на президентской уровне", - цитирует Чавушоглу телеканал TRT.
По сообщению агентства Anadolu, переговоры в Москве уже закончились.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам"* (обе группировки запрещены в РФ). В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Террористические организации, запрещенные в России
*Террористические организации, запрещенные в России