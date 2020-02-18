Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.

"Это решение противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России", - сказал Клишас.

Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.

Кондаков утверждает, что само решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией Европейского Суда по правам человека, который ранее в своем постановлении по делу ЮКОСа отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.