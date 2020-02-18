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Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России
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РИА Новости

Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России

14:35 18.02.2020 (обновлено: 15:00 18.02.2020)
22540
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
"Это решение противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России", - сказал Клишас.
Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.
Кондаков утверждает, что само решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией Европейского Суда по правам человека, который ранее в своем постановлении по делу ЮКОСа отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.
Международный Суд в Гааге
13:49Сказано в эфире
"Абсурдное решение". РФ обязали выплатить более $50 млрд по делу ЮКОСаГаагский суд обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа. В эфире радио Sputnik политолог, политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов высказал свой взгляд на ситуацию.
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Обсудить 15
Андрей КондаковСовет Федерации РФГаагаНидерландыВ миреАндрей КлишасЮКОСРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А как на счет зарубежный активов России на которых может быть наложено ограничение? Если будут взыскивать путем ареста зарубежного имущества наших олигархов - то я не против. Но ведь не будет этого.
18 февраля, 14:43
Д Денис Хорошев
35121113
Да послать этот Гаагский суд неправедный куда подальше. У нас своих судей навалом.
18 февраля, 14:55
yyar-braz
3480009
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