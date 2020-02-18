Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр доработают

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламентарии доработают законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр вместе с правительством, которое не поддержало документ в действующей редакции, сообщил РИА Новости один из его авторов, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Парламентарии доработают законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр вместе с правительством, которое не поддержало документ в действующей редакции, сообщил РИА Новости один из его авторов, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин

Внесённый в минувшем году в Госдуму законопроект распространяет на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С целью наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия, предлагалось распространить требования, предъявляемые законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" на такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, путем введения обязательности возрастной классификации и маркировки данной продукции.

"Мы внимательно изучим замечания правительства, посоветуемся с коллегами и, скорее всего, доработаем документ с учётом замечаний кабмина", - сказал Башкин.

По его словам, у авторов законопроекта нет сомнений в его необходимости и актуальности, поскольку его основная цель - зашита детей и подростков от вредного воздействия компьютерных игр.