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Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр доработают
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РИА Новости

Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр доработают

14:25 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Башкин
Александр Башкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Башкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламентарии доработают законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр вместе с правительством, которое не поддержало документ в действующей редакции, сообщил РИА Новости один из его авторов, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Внесённый в минувшем году в Госдуму законопроект распространяет на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С целью наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия, предлагалось распространить требования, предъявляемые законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" на такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, путем введения обязательности возрастной классификации и маркировки данной продукции.
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"Мы внимательно изучим замечания правительства, посоветуемся с коллегами и, скорее всего, доработаем документ с учётом замечаний кабмина", - сказал Башкин.
По его словам, у авторов законопроекта нет сомнений в его необходимости и актуальности, поскольку его основная цель - зашита детей и подростков от вредного воздействия компьютерных игр.
"Концептуально возражений против этой идеи нет и у правительства. Убеждён, мы сможем найти с ними общие точки соприкосновения и доведём работу над законопроектом до конца", - заверил сенатор.
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Александр БашкинСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
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