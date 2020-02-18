Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T14:22+0300
https://ria.ru/20200218/1564923132.html
Борис Джонсон договорился о разделе финансов с женой в рамках развода
https://cdn24.img.ria.ru/images/156236/58/1562365867_0:0:1956:1101_1036x0_80_0_0_0cce1260ba9eb8859826a49940adf3cf.jpg
РИА Новости

Борис Джонсон договорился о разделе финансов с женой в рамках развода

14:22 18.02.2020
328
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достиг финансового соглашения в рамках бракоразводного процесса с женой Мариной Уилер, сообщает телеканал Sky News.
Пара, состоявшая в браке более 25 лет, объявила о разводе в 2018 году. Уилер – вторая жена Джонсона, у пары четверо детей.
Сейчас Джонсон проживает на Даунинг-стрит вместе со своей 31-летней подругой Керри Саймондс.
Известно, что отношения 55-летнего Джонсона и Саймондс продолжаются более полутора лет, этот роман стал причиной развода Бориса с супругой Мариной Уилер. Джонсон заявлял, что готов жениться на Саймондс после завершения юридической процедуры развода.
Сторонница Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
6 февраля, 15:34
В МИД РФ оценили возможность "перезагрузки" с Британией после Brexit
0131115
Обсудить 1
Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Процесс по делу Ассанжа продлится годы, заявил главред Wikileaks
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Адвокат прокомментировала возможность выхода Ассанжа под залог
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
США до сих пор не начали разминировать Ракку, заявил Шойгу
Виктор Медведчук
Курс в Евросоюз довел Украину до нищеты, считает депутат Рады
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии отверг претензии посольства Китая к докладу разведки
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Музыкант Элтон Джон на красной дорожке премьеры фильма режиссёра Декстера Флетчера Рокетмен
Элтон Джон продолжит гастроли в Новой Зеландии, несмотря на болезнь
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Парламент Ливии приветствовал миссию по контролю за оружейным эмбарго
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния