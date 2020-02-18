Борис Джонсон договорился о разделе финансов с женой в рамках развода

Сейчас Джонсон проживает на Даунинг-стрит вместе со своей 31-летней подругой Керри Саймондс.

Известно, что отношения 55-летнего Джонсона и Саймондс продолжаются более полутора лет, этот роман стал причиной развода Бориса с супругой Мариной Уилер. Джонсон заявлял, что готов жениться на Саймондс после завершения юридической процедуры развода.