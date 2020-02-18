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Сенатор напомнила о необходимости перевода пенсий на карту "Мир"
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РИА Новости

Сенатор напомнила о необходимости перевода пенсий на карту "Мир"

14:09 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарта национальной платежной системы "Мир"
Карта национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карта национальной платежной системы "Мир"
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о завершении 1 июля 2020 года переходного периода перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту "Мир".
"Это касается только тех пенсионеров, которые получают пенсию на банковские карты. Для тех, кто получает свои деньги через почтовое отделение или на дому, ничего не изменится", - сказала сенатор журналистам.
Бибикова напомнила, что в связи с изменением законодательства о национальной платёжной системе три года назад начался поэтапный переход на зачисление банками и иными кредитными организациями выплат, осуществляемых за счёт бюджетных средств, на счета, которые обслуживаются картой "Мир".
Парламентарий подчеркнула, что подавляющее большинство пенсионеров уже оформили карту "Мир", а тем пенсионерам, которые сейчас получают пенсии на другие карты, "необходимо обратиться в то кредитное учреждение, где они обслуживаются, с заявлением о бесплатной замене карты".
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По словам законодателя, если карта заменена не будет, то после 1 июля банк просто будет возвращать пенсию гражданина обратно в Пенсионный фонд России, и тогда вопрос с получением денег будет решить уже сложнее. "Безусловно, деньги никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, однако до тех пор, пока не произойдет замены карты, выплата пенсий будет приостановлена", - сказала Бибикова.
Сенатор пояснила, что это требование обязательно для всех пенсионеров, кому выплаты были назначены до 1 июля 2017 года. "Те, кому пенсионные выплаты были назначены после этой даты, при оформлении пенсии сразу получали карту национальной платежной системы "Мир", - заключила законодатель.
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Елена БибиковапенсииСовет Федерации РФОбщество
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