В Петербурге открылась выставка об истории отношений России и Китая

На выставке, в частности, можно увидеть книги отдела литератур стран Азии и Африки РНБ, уникальное издание "Путешествия наследника-цесаревича на Восток" (1893 г.) востоковеда и этнографа Эспера Ухтомского на китайском языке о путешествии будущего императора Николая II и многое другое.

Как сообщает пресс-служба РНБ, экспозиция призвана выразить поддержку китайскому народу, вспомнить о богатой истории Поднебесной и силе духа её жителей. Выставка стала своеобразным показателем успешного развития связей между Россией и Китаем. В эти трудные дни для жителей Китая особенно ценно единение, стойкость и вера в лучшее, говорят организаторы.