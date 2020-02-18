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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-18T13:55+0300
https://ria.ru/20200218/1564921653.html
В Петербурге открылась выставка об истории отношений России и Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/156303/96/1563039639_0:301:3105:2048_1036x0_80_0_0_e471112acdf9851994495f099e37ddaf.jpg
РИА Новости

В Петербурге открылась выставка об истории отношений России и Китая

13:55 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Петербурге в новом здании Российской национальной библиотеки (РНБ) в понедельник открылась книжная выставка "Россия и Китай: вековая дружба народов".
На выставке, в частности, можно увидеть книги отдела литератур стран Азии и Африки РНБ, уникальное издание "Путешествия наследника-цесаревича на Восток" (1893 г.) востоковеда и этнографа Эспера Ухтомского на китайском языке о путешествии будущего императора Николая II и многое другое.
Как сообщает пресс-служба РНБ, экспозиция призвана выразить поддержку китайскому народу, вспомнить о богатой истории Поднебесной и силе духа её жителей. Выставка стала своеобразным показателем успешного развития связей между Россией и Китаем. В эти трудные дни для жителей Китая особенно ценно единение, стойкость и вера в лучшее, говорят организаторы.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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