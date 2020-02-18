Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T13:53+0300
https://ria.ru/20200218/1564921569.html
В Нижегородской области полиция проверит "лошадиный концлагерь"
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области полиция проверит "лошадиный концлагерь"

13:53 18.02.2020
336
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют частную конюшню, где, по данным СМИ, лошади содержатся в грязи, сырости и впроголодь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет о частной конюшне в городе Дзержинске, где лошади содержатся в грязных и сырых загонах, а кормят их гнилой картошкой. Возмущенные волонтеры называют конюшню "лошадиным концлагерем" и требуют изъять истощенных животных у хозяйки, которая зарабатывает тем, что катает детей на лошадях на городских праздниках.
"Заявлений по поводу жестокого обращения с лошадьми в полицию на данный момент не поступало. Тем не менее полиция проводит проверку в связи с выходом материалов в СМИ. Сотрудники полиции побывали в конюшне, но животных там не было. Проверка продолжается", - рассказали в УМВД.
Хозяйка лошадей по имени Екатерина заявила РИА Новости , что "не все так плохо, как рассказывают журналисты и волонтеры". По ее словам, трое ее лошадей "здоровы и хорошо себя чувствуют". Она заявила, что после публикаций в СМИ "спрятала лошадей в надежном месте, чтобы некоторые не лазали и не кормили их незнамо чем". Также Екатерина сообщила, что намерена добиваться наказания девушек, пожаловавшихся на условия содержания животных. "Эти волонтеры лазают по ночам туда, вскрывают замки, ломают двери. Нас запугали… Я буду добиваться наказания этих малолетних дам, которые языком треплют и сказки сочиняют", - заявила женщина, не уточнив, как именно она намерена отстаивать свою правоту.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
Вчера, 16:30
Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына
520011
Обсудить 0
Нижний НовгородМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Ребенок рисует на асфальте мелом
В Хабаровске ребенка изъяли у родителей, заподозренных в педофилии
Статуя Фемиды в суде
В ЯНАО осудили педагога, чей воспитанник погиб на картодроме
Сотрудник полиции
В Махачкале две девушки покончили с собой из-за семейных конфликтов
Бокал с игристым вином
Российские ученые изобрели прибор для обнаружения поддельного вина
Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне
Почти 120 врачей призвали закончить психологические пытки над Ассанжем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде поддержали законопроект о "народном" бюджетировании
Актриса-каскадер Шерил Сандерс
Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1936 года
Госдума разрешила показ нацистской символики без пропаганды
Казачья нагайка
В Екатеринбурге казаки проверят на коронавирус работников рынка
Наручники
В Карелии осудили мужчину, застрелившего двоих человек после ссоры
Денис Майборода
Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда
Судейский молоток
В Приангарье водителя скорой осудили за смерть роженицы
Гаага
Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Сильный снегопад в Татарстане
В Самарской области закрыли дорогу к Оренбургу из-за ветра и метели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния