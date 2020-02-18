В Нижегородской области полиция проверит "лошадиный концлагерь"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют частную конюшню, где, по данным СМИ, лошади содержатся в грязи, сырости и впроголодь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет о частной конюшне в городе Дзержинске, где лошади содержатся в грязных и сырых загонах, а кормят их гнилой картошкой. Возмущенные волонтеры называют конюшню "лошадиным концлагерем" и требуют изъять истощенных животных у хозяйки, которая зарабатывает тем, что катает детей на лошадях на городских праздниках.
"Заявлений по поводу жестокого обращения с лошадьми в полицию на данный момент не поступало. Тем не менее полиция проводит проверку в связи с выходом материалов в СМИ. Сотрудники полиции побывали в конюшне, но животных там не было. Проверка продолжается", - рассказали в УМВД.
Хозяйка лошадей по имени Екатерина заявила РИА Новости , что "не все так плохо, как рассказывают журналисты и волонтеры". По ее словам, трое ее лошадей "здоровы и хорошо себя чувствуют". Она заявила, что после публикаций в СМИ "спрятала лошадей в надежном месте, чтобы некоторые не лазали и не кормили их незнамо чем". Также Екатерина сообщила, что намерена добиваться наказания девушек, пожаловавшихся на условия содержания животных. "Эти волонтеры лазают по ночам туда, вскрывают замки, ломают двери. Нас запугали… Я буду добиваться наказания этих малолетних дам, которые языком треплют и сказки сочиняют", - заявила женщина, не уточнив, как именно она намерена отстаивать свою правоту.