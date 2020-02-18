В Нижегородской области полиция проверит "лошадиный концлагерь"

"Заявлений по поводу жестокого обращения с лошадьми в полицию на данный момент не поступало. Тем не менее полиция проводит проверку в связи с выходом материалов в СМИ. Сотрудники полиции побывали в конюшне, но животных там не было. Проверка продолжается", - рассказали в УМВД.

Хозяйка лошадей по имени Екатерина заявила РИА Новости , что "не все так плохо, как рассказывают журналисты и волонтеры". По ее словам, трое ее лошадей "здоровы и хорошо себя чувствуют". Она заявила, что после публикаций в СМИ "спрятала лошадей в надежном месте, чтобы некоторые не лазали и не кормили их незнамо чем". Также Екатерина сообщила, что намерена добиваться наказания девушек, пожаловавшихся на условия содержания животных. "Эти волонтеры лазают по ночам туда, вскрывают замки, ломают двери. Нас запугали… Я буду добиваться наказания этих малолетних дам, которые языком треплют и сказки сочиняют", - заявила женщина, не уточнив, как именно она намерена отстаивать свою правоту.