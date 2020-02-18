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2020-02-18T13:49+0300
https://ria.ru/20200218/1564921353.html
Перенос выходного на 31 декабря не навредит экономике, уверен эксперт
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РИА Новости

Перенос выходного на 31 декабря не навредит экономике, уверен эксперт

13:49 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАкция "Елочный круговорот" в Москве
Акция Елочный круговорот в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Акция "Елочный круговорот" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Перенос выходного дня на 31 декабря точно не скажется отрицательно на производительности труда, и даже может дать положительный эффект, поделилась мнением с РИА Новости заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
"Производительность труда в целом по экономике рассчитывается как отношение добавленной стоимости к количеству отработанных человеко-часов или к численности занятых. Если речь идет о переносе выходного дня, а не введении дополнительного, то воздействия ни на числитель, ни на знаменатель показателя производительности труда не происходит", - сказала она.
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ЛДПР намерена продолжить обсуждение переноса выходного на 31 декабря
"Необходимо понимать и ментальную специфику данного вопроса. 31 декабря воспринимается населением как праздничный день, и результативность работы в этот день может быть ниже, чем в другие рабочие дни. Поэтому перенос выходного дня на этот день, напротив, может сказаться экономике в плюс", - уточнила Комарова.
Ранее в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в своем telegram-канале, что правительство РФ не поддержало внесенные депутатами в ноябре законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, однако во фракции намерены продолжить консультации с кабмином.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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