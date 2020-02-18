Перенос выходного на 31 декабря не навредит экономике, уверен эксперт

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Перенос выходного дня на 31 декабря точно не скажется отрицательно на производительности труда, и даже может дать положительный эффект, поделилась мнением с РИА Новости заведующая кафедрой экономической теории Перенос выходного дня на 31 декабря точно не скажется отрицательно на производительности труда, и даже может дать положительный эффект, поделилась мнением с РИА Новости заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

"Производительность труда в целом по экономике рассчитывается как отношение добавленной стоимости к количеству отработанных человеко-часов или к численности занятых. Если речь идет о переносе выходного дня, а не введении дополнительного, то воздействия ни на числитель, ни на знаменатель показателя производительности труда не происходит", - сказала она.

"Необходимо понимать и ментальную специфику данного вопроса. 31 декабря воспринимается населением как праздничный день, и результативность работы в этот день может быть ниже, чем в другие рабочие дни. Поэтому перенос выходного дня на этот день, напротив, может сказаться экономике в плюс", - уточнила Комарова.

Ранее в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в своем telegram-канале, что правительство РФ не поддержало внесенные депутатами в ноябре законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, однако во фракции намерены продолжить консультации с кабмином.