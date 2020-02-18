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ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов
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РИА Новости

ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

13:21 18.02.2020 (обновлено: 13:58 18.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой
Работница школьной столовой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Впервые идею об улучшении условий питания детей высказал в апреле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев. Для реализации инициативы создали рабочую группу.
Законопроект внесли в Госдуму в сентябре, его авторами выступили спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Документ вводил понятие "здоровое питание", закреплял его принципы и особенности организации.
В январе 2020-го в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Комитет Госдумы по образованию и науке 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок главы государства.
Для реализации инициативы регионы будут получать субсидии, а на мероприятия по поэтапному налаживанию процесса отведено около трех лет.
Володин подчеркнул, что законопроект направлен на укрепление здоровья детей.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
16 февраля, 14:18
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Популярные комментарии
Когда раньше? Меня в школе в СССР в 80-х годах прошлого столетия бесплатно не кормили. Что-то коммунисты не чесались этой проблемой.
18 февраля, 13:48
Михаил Иванов
432101287
Ну что еще вменяемого можно сказать по этому факту. Молодцы! Давайте и дальше двигаться в этом направлении. Во благо Человека, Гражданина России! Молодцы мы все!!!
18 февраля, 13:43
РСРадик Сафаргалиев
522100017
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