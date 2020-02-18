ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Впервые идею об улучшении условий питания детей высказал в апреле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев. Для реализации инициативы создали рабочую группу.
Законопроект внесли в Госдуму в сентябре, его авторами выступили спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Документ вводил понятие "здоровое питание", закреплял его принципы и особенности организации.
В январе 2020-го в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Комитет Госдумы по образованию и науке 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок главы государства.
Для реализации инициативы регионы будут получать субсидии, а на мероприятия по поэтапному налаживанию процесса отведено около трех лет.
Володин подчеркнул, что законопроект направлен на укрепление здоровья детей.
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