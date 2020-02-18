Роструд назвал регионы-лидеры по числу вакансий для инвалидов

"Лидерами по числу вакансий для инвалидов являются Московская область, Краснодарский и Красноярский края, Санкт-Петербург и Москва. Почти половина всех представленных вакансий (38 тысяч) относятся к сфере производства. Работодатели приглашают к себе технологов, химиков, инженеров, техников, слесарей, кладовщиков. Зачастую это рабочие места с предоставлением жилья", - говорится в сообщении.

В Роструде также уточнили, что для слесарей и лаборантов химического анализа есть предложения с зарплатой до 50 тысяч рублей, а инженеры могут рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей. На портале встречаются и довольно редкие вакансии по квоте, например, переводчик с корейского языка. Также рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья открыты в медицинской и банковской сферах и других.