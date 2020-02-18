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Роструд назвал регионы-лидеры по числу вакансий для инвалидов
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РИА Новости

Роструд назвал регионы-лидеры по числу вакансий для инвалидов

13:18 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнак "Инвалид" в аэропорту
Знак Инвалид в аэропорту
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Московская область, Краснодарский и Красноярский края, Санкт-Петербург и Москва являются лидерами по числу вакансий для людей с инвалидностью, сообщила пресс-служба Роструда.
В ведомстве отметили, что на портале Роструда "Работа в России" для людей с ограниченными возможностями здоровья представлено более 85 тысяч рабочих мест. Больше всего вакансий для инвалидов по зрению и слуху, также много предложений трудоустройства для людей с нарушениями интеллектуальных функций, кровообращения и опорно-двигательного аппарата, уточняется в сообщении.
"Лидерами по числу вакансий для инвалидов являются Московская область, Краснодарский и Красноярский края, Санкт-Петербург и Москва. Почти половина всех представленных вакансий (38 тысяч) относятся к сфере производства. Работодатели приглашают к себе технологов, химиков, инженеров, техников, слесарей, кладовщиков. Зачастую это рабочие места с предоставлением жилья", - говорится в сообщении.
В Роструде также уточнили, что для слесарей и лаборантов химического анализа есть предложения с зарплатой до 50 тысяч рублей, а инженеры могут рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей. На портале встречаются и довольно редкие вакансии по квоте, например, переводчик с корейского языка. Также рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья открыты в медицинской и банковской сферах и других.
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