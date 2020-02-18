Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

Зеленский назвал происшедшее "циничной провокацией". В сообщении отмечается, что курс Киева на "завершение войны и преданность международным договоренностям" не изменится.

По данным Народной милиции республики, погибли как минимум двое человек, еще трое ранены. Украинская сторона назвала происшедшее боестолкновением и сообщила о гибели одного военнослужащего ВСУ.