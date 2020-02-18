Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По его словам, решение продиктовано обстрелами позиций ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
"К сожалению, с нашей стороны есть потери. На данный момент бой закончен", — говорится в сообщении украинского президента в фейсбуке.
Зеленский назвал происшедшее "циничной провокацией". В сообщении отмечается, что курс Киева на "завершение войны и преданность международным договоренностям" не изменится.
Как сообщили ранее в ЛНР, украинские силовики подорвались на минном поле при попытке приблизиться к позициям луганской стороны в районе поселка Голубовское.
По данным Народной милиции республики, погибли как минимум двое человек, еще трое ранены. Украинская сторона назвала происшедшее боестолкновением и сообщила о гибели одного военнослужащего ВСУ.