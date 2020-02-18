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Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

13:04 18.02.2020 (обновлено: 13:13 18.02.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По его словам, решение продиктовано обстрелами позиций ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
"К сожалению, с нашей стороны есть потери. На данный момент бой закончен", — говорится в сообщении украинского президента в фейсбуке.
Зеленский назвал происшедшее "циничной провокацией". В сообщении отмечается, что курс Киева на "завершение войны и преданность международным договоренностям" не изменится.
Как сообщили ранее в ЛНР, украинские силовики подорвались на минном поле при попытке приблизиться к позициям луганской стороны в районе поселка Голубовское.
По данным Народной милиции республики, погибли как минимум двое человек, еще трое ранены. Украинская сторона назвала происшедшее боестолкновением и сообщила о гибели одного военнослужащего ВСУ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Надо брать сейчас потом поздно будет! Один раз уже упускали возможность в котлах, другого шанса не будет .Берите их с потрахами они никому уже не нужны Ну раскиньте мозгами кто за этих бандитов будет сейчас впригаться у Донольда выборы, Европпа где она? (Донбасс порожняк не гонит!)
18 февраля, 13:37
Антон Павлов
3900012
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