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Клишас рассказал о судьбе поправок, которые не войдут в Конституцию
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РИА Новости

Клишас рассказал о судьбе поправок, которые не войдут в Конституцию

12:57 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Предлагаемые поправки, которые не войдут в текст конституции, будут сохранены, разделены на группы и использованы в дальнейшей работе, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас.
По его словам, предлагаемых поправок несколько сотен, некоторые дублируются. Со 2 марта начнется работа по разбивке на группы не вошедших поправок.
"Президент сказал, что это не может и не должно быть потеряно. Потому что там есть абсолютно правильные, разумные предложения, которые необходимо сохранить, разделив на несколько групп", - сказал Клишас во вторник в Красноярске на общественных слушаниях по обсуждению законодательных инициатив по изменению Конституции РФ с активом Красноярского краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Он пояснил, что первая группа - то, что потребует изменения в федеральный конституционный закон.
"Это соответственно будет оформлено, и мы начнем работу уже по внесению поправок уже в федеральные конституционные законы, после того как пройдет голосование по внесению поправок в конституцию. Дальше по степени значимости законов. Следующий блок поправок - изменения в федеральных законах. Дальше - это изменение указов президента, возможно каких-то постановлений правительства, дальше уже идет законодательство региональное", - пояснил сенатор.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияКрасноярскОбщество
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