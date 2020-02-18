Клишас рассказал о судьбе поправок, которые не войдут в Конституцию

"Президент сказал, что это не может и не должно быть потеряно. Потому что там есть абсолютно правильные, разумные предложения, которые необходимо сохранить, разделив на несколько групп", - сказал Клишас во вторник в Красноярске на общественных слушаниях по обсуждению законодательных инициатив по изменению Конституции РФ с активом Красноярского краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.