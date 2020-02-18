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2020-02-18T12:44+0300
https://ria.ru/20200218/1564917417.html
ЛДПР намерена продолжить обсуждение переноса выходного на 31 декабря
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РИА Новости

ЛДПР намерена продолжить обсуждение переноса выходного на 31 декабря

12:44 18.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР о переносе выходного дня на 31 декабря, однако во фракции заявили, что намерены продолжить консультации с кабинетом министров.
"Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР о введении выходного 31 декабря. Говорят, и так можно переносить выходные дни. Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других нет, на одном предприятии работают, на другом нет. Так не годится", - написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.
Как сообщил РИА Новости замглавы фракции Ярослав Нилов, ЛДПР продолжит вести консультации с правительством по своей инициативе.
"Мы ведем параллельно консультации с правительством, и еще ничего не потеряно. Оптимизма нам добавляет позиция президента, которая была озвучена им в ходе пресс-конференции. Второе: очевидно, что если у правительства такое право (переносить выходной день) есть, то почему оно ни в этом, ни в прошлом году этим правом не воспользовалось? Хотя это было бы абсолютно логично", - заявил Нилов.
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Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.
В конце ноября прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направляли письмо Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьер-министра РФ, с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Максим Топилин, занимавший должность главы Минтруда, объяснял, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом экс-министр добавлял, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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