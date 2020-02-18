ЛДПР намерена продолжить обсуждение переноса выходного на 31 декабря

В конце ноября прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направляли письмо Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьер-министра РФ, с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Максим Топилин, занимавший должность главы Минтруда, объяснял, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом экс-министр добавлял, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.