Димаш Кудайберген заявил, что не хотел бы участвовать в Евровидении

"Я с большим уважением отношусь к конкурсу "Евровидение", но я не вижу необходимости туда ехать. Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну", - рассказал Кудайберген на пресс-конференции, посвященной его стадионному концерту в Москве.