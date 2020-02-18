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2020-02-18T12:43+0300
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Димаш Кудайберген заявил, что не хотел бы участвовать в Евровидении
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РИА Новости

Димаш Кудайберген заявил, что не хотел бы участвовать в Евровидении

12:43 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Димаш Кудайберген
Певец Димаш Кудайберген
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген заявил, что пока не хотел бы участвовать в конкурсе "Евровидение", как и в любых других конкурсах.
"Я с большим уважением отношусь к конкурсу "Евровидение", но я не вижу необходимости туда ехать. Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну", - рассказал Кудайберген на пресс-конференции, посвященной его стадионному концерту в Москве.
Певец отметил, что Казахстан не является участником конкурса "Евровидение".
Димаш Кудайберген - участник телевизионного шоу I Am A Singer (Китай), фестиваля "Славянский базар" и многих других. Выступления артиста проходят по всему миру – в США, в Китае, Англии, Казахстане, России.
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КультураДимаш КудайбергенНовости культурыЕвровидениеКазахстанОбщество
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