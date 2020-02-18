Польская учительница ищет офицера, нарисовавшего ее деда в 1945-м

ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Жительница деревни Рычув, что на юге Жительница деревни Рычув, что на юге Польши , Владислава Старович бережно хранит небольшой карандашный портрет своего дедушки, который неизвестный красноармейский офицер нарисовал зимой 1945 года.

Много лет проработав учительницей русского языка, пани Владислава, в отличие от нынешних руководителей Польши, помнит день освобождения своей деревни, день освобождения Варшавы, Кракова, 9 мая для нее тоже не просто дата в календаре.

© РИА Новости Портрет ее деда, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году © РИА Новости Портрет ее деда, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году

Спустя 75 лет она очень хочет найти потомков того самого офицера-художника, чтобы передать им копию портрета и рассказать, как замерзшие советские солдаты, освободив деревню, грелись у печки в доме ее деда.

Немцев больше нет

Доподлинно неизвестно, какая воинская часть освободила деревню Рычув, но, вероятнее всего, это была 100-я Львовская стрелковая дивизия 1-го Украинского фронта, которая за несколько дней до этого освободила немецкий концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в городе Освенцим.

"Это было в январе - 26 января 1945 года. Мне было семь лет. Мы сидели в подвале, потому что вокруг стреляли. Женщины громко молились. Вдруг раздался стук в дверь. Мы думали, что это немцы и нам пришел конец. А там послышались голоса: "Выходите, немцев уже нет!". Такой вот был день освобождения нашей деревни Рычув", - рассказала Владислава Старович корреспонденту РИА Новости.

В доме, где она жила со своей семьей, остановились советские солдаты. "Они грелись у печи. Зима в тот год была страшная – очень холодно и очень много снега. Я как сейчас помню их замерзших, сидящих возле печи. А в сенях, я помню, стояло что-то тяжелое с длинным стволом. Наверное, это был пулемет", - продолжила собеседница агентства.

Рядом с домом расположилась полевая кухня: "Повар и нас постоянно подкармливал. Это был такой колоритный сибиряк. Он каждый вечер приходил к нам, беседовал с нами. Однажды он принес мне кастрюльку манной каши. До половины кастрюля была наполнена кашей, а на ней до верха кастрюли он насыпал сахара. У нас тогда был только сахарин – сладко-горький, противный такой. А тут настоящий сахар".

Портрет

Сегодня карандашный портрет поляка средних лет с длинными усами и курительной трубкой висит на почетном месте в гостиной дома. На рисунке формата А4 видна не очень разборчивая подпись "Викулин" или "Викушин" и дата – 1945.

А в тот день, когда советские войска освободили деревню Рычув, Войцех Фриц – дедушка Владиславы Старович – сидел за столом в своем доме и о чем-то беседовал с красноармейским командиром.

"Один из военных сидел за столом напротив моего дедушки. Я видела, как он достал лист бумаги из полевой сумки, которую носил на плече. Наверное, этому человеку понравился вид моего дедушки. Дедушка сидел задумчивый и смотрел в окно", - рассказала она.

По ее словам, военный достал из планшета лист бумаги, карандаши и начал рисовать. Когда ее дедушка увидел, что с него рисуют портрет, то уже сидел не шелохнувшись. "Работа продолжалась недолго, и довольно скоро офицер отдал дедушке портрет. Мы все смотрели на рисунок и удивлялись, как он похоже получился", - продолжила пани Владислава.

Она тоже хотела иметь свой портрет, но художник обещал нарисовать ее "в следующий раз". "Я тоже очень хотела, чтобы и мой портрет нарисовали. Я подошла к офицеру и попросила сделать также мой портрет. Он сказал, что если будет еще одна война, то он обязательно снова приедет и меня нарисует", - рассказала собеседница агентства.

Она не знает воинского звания художника, но уверена, что он не был простым солдатом. "Это наверняка был образованный человек. Он имел офицерский планшет, так что, наверное, был офицером, каким-то командиром", - считает пани Владислава.

Портрет спрятали и даже на какое-то время забыли о нем за повседневными заботами. "Но я потом его нашла, вставила в рамку, потому что я очень любила дедушку… Он был умным человеком. Он участвовал в Первой мировой войне. Воевал на Балканах, там заболел тифом, лежал в госпитале в Салониках. Вечерами он часто рассказывал мне свои истории", - рассказала она.

Помню День Победы

С днем освобождения Рычува война для маленькой Владиславы закончилась. Первого сентября она пошла в школу – в первый класс. После, избрав для себя педагогическую профессию, она выбрала и предмет, который долгие годы преподавала – русский язык. Много раз она бывала в Советском Союзе и даже окончила курсы повышения квалификации для учителей русского языка в Орле в 1983 году.

"Нас было 50 польских учителей и 50 российских. Мы подружились. Я долго переписывалась с коллегами из России. Вот, у меня остались даже открытки", - рассказала собеседница агентства, показав старые советские открытки - на русском и украинском языке.

"Я была во многих городах Советского Союза – в Риге, Таллине, Ленинграде, Минске, Киеве, Москве, в имении Льва Толстого Ясная поляна. В Ленинграде я была несколько раз. Во время поездки в Ленинград я спросила экскурсовода, правда ли, что город снова будет переименован в Санкт-Петербург. Он удивился, спрашивал, кто мне такое сказал. Где-то через месяц после возвращения домой я по телевизору услышала, что Ленинград переименовали в Санкт-Петербург", - поделилась пани Владислава.

Несмотря на новые политические веяния, она помнит все значимые даты в истории родной страны - день освобождения своей деревни и День Победы 9 мая.

"Я помню об этих датах. Об освобождении Варшавы, освобождении Кракова на следующий день, о том, что 26 января освободили наш Рычув. Когда я работала в школе, то учила детей, рассказывала им правду об истории, о значимых датах. Директор школы велела даже мне проводить специальные занятия. Я брала портрет дедушки, показывала его школьникам, рассказывала про солдата-художника, который его нарисовал", - рассказала собеседница агентства.

Нынешние власти день освобождения Рычува не отмечают, как не отмечают дни освобождения всех польских городов. "Никто не празднует. Да и меня сейчас считают слишком пророссийской", - отметила пани Владислава.

Русский язык здесь тоже больше не учат. "У нас в школе в Рычуве уже не учат русский язык. Моя дочь еще сдавала выпускной экзамен по русскому языку. Она очень красиво рассказывала про роман Пушкина "Дубровский", так что экзаменаторы были впечатлены", - поделилась она.

Найти потомков

Сейчас Владислава Старович хочет найти родных советского офицера по фамилии Викушин, который нарисовал ее деда. "Мы хотели бы связаться хотя бы с потомками этого человека. Шансы на то, что сам он еще жив, невелики, но хотя бы его детям или внукам мы хотим рассказать эту историю и передать копию портрета", - сказала она.

"Сейчас мы слышим, что русские принесли Польше в 1944-1945 году только оккупацию, что грабили, насиловали и унижали. Оказывается, что нет. Вот этот конкретный русский был нормальным человеком. Я тому свидетель", - подчеркнула Старович.

Кровь кипит от фальсификаций

Племянник Владиславы Старович Ян также не испытывает негативных чувств в отношении россиян. Наоборот, он прикрепил на свой автомобиль георгиевскую ленту.

"Я, наверное, единственный человек в Польше, кто ездит с георгиевской лентой", - пошутил он.

Ян считает, что простые люди не должны поддаваться политической пропаганде.

"Пусть пропагандой занимаются политики с обеих сторон, а мы как простые люди должны понимать по-своему. Почему я должен вас не любить или вы меня?" - не понимает он.

Собеседник агентства заметил, что, замалчивая заслуги советских солдат, польские политики забывают и о героической истории своего собственного народа.

"В Польше в последнее время не говорят о победе 1945 года, о величайшей победе. Но и не говорят даже о том, что польские солдаты также принимали участие в штурме Берлина", - пояснил он.

Больше всего ему не нравится переписывание истории в угоду политической конъюнктуре.