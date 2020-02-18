Лавров и Шойгу в Риме встретились с премьером Италии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции

"Я очень рад принимать вас сегодня, для меня имеет большую ценность то, что вы сегодня здесь", - сказал Конте в начале встречи, после чего она продолжалась в закрытом формате.

Позже во вторник в Риме состоятся переговоры Лаврова и Шойгу с их итальянскими коллегами в формате "2+2". Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад - в августе 2013 года.