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Лавров и Шойгу в Риме встретились с премьером Италии
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РИА Новости

Лавров и Шойгу в Риме встретились с премьером Италии

12:38 18.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял в Риме министров иностранных дел и обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.
"Я очень рад принимать вас сегодня, для меня имеет большую ценность то, что вы сегодня здесь", - сказал Конте в начале встречи, после чего она продолжалась в закрытом формате.
Позже во вторник в Риме состоятся переговоры Лаврова и Шойгу с их итальянскими коллегами в формате "2+2". Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад - в августе 2013 года.
Ожидается, что основными темами станут вопросы контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине.
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Джузеппе КонтеСергей ЛавровСергей ШойгуРоссияИталияВ мире
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