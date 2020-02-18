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Матвиенко встретилась с президентом Замбии и передала ему слова Путина
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РИА Новости

Матвиенко встретилась с президентом Замбии и передала ему слова Путина

12:33 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЛУСАКА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с президентом Республики Замбия Эдгаром Лунгу и обсудила с ним перспективы расширения сотрудничества, а также передала ему слова российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко 17-19 февраля находится в Замбии с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с главой национального парламента.
"Я хочу искренне поблагодарить вас за возможность делегации Совета Федерации встретиться с вами. Для нас это большая честь. Я хочу выполнить поручение. Накануне отъезда я встречалась с президентом России Владимиром Путиным. Он просил передать вам большой привет, а также устное послание", - сказала спикер СФ на встрече с Лунгу.
Так, по словам Матвиенко, президент заявил, что РФ удовлетворена сотрудничеством с Замбией, которое сложилось на международной арене, а также отметил масштаб прошедшего саммита "Россия-Африка" и перспективы развития отношений обеих стран.
"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Замбией в самих широких сферах. В первую очередь - это экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года у нас отмечен серьезный рост взаимного товарооборота. Хотя его объемы не соответствуют потенциалам обеих стран, мы должны серьезно поработать над диверсификацией нашего взаимного товарооборота", - сказала Матвиенко.
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Спикер СФ отметила, что многие российские компании уже работают в Замбии, однако необходимо активизировать взаимодействие министерств и ведомств, чтобы расширить экономическое сотрудничество на мировом рынке. По словам Матвиенко, в республике достаточно много направлений, которые могут заинтересовать российский бизнес - туризм, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение. Так, российская сторона выразила надежду, что делегация африканской республики посетит экономический форум в Санкт-Петербурге в 2020 году.
"В начале июня этого года состоится традиционный международный Санкт-Петербургский экономический форум - это стало уже очень значимым экономическим событием, хорошая платформа для переговоров, мы надеемся, что делегация Замбии также примет участие", - заключила Матвиенко.
В составе делегации Совета Федерации председатель комитета по международным делам Константин Косачев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре, член Группы по сотрудничеству с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Алексей Русских.
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Эдгар ЛунгуВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинЗамбияРоссияВ мире
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