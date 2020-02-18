На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess

Вместе с тем, как говорится в распространенном ведомством сообщении, у 65 из них нет никаких симптомов, в частности, ни повышенной температуры, ни кашля.

На этот раз был протестирован 681 человек на судне, которое находится у порта Йокогама к югу от Токио. Таким образом из 2404 человек, у которых взяты анализы, коронавирус выявлен у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

Всего на лайнере находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, когда две недели назад на борту был введен режим карантина. Всех с положительными результатами анализов снимают с судна и увозят в больницы.

На лайнере было 24 россиян, у одной гражданки России среди них был выявлен вирус, и несколько дней назад она была вывезена в больницу.

Срок карантина должен закончиться 19 февраля. Ожидается, что к 21 февраля пассажиры сойдут на берег.

Посольство РФ в Токио сообщило РИА Новости, что выясняет, есть ли россияне среди новых заразившихся на борту Diamond Princess. На странице в Facebook посольство России сообщило, что "в настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни". "Совместно с японскими властями ведём проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", - отмечает посольство. Судно смогут покинуть пассажиры с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса. В настоящий момент на корабле находятся около 3 тысяч человек. Пробы для анализов на вирус взяты уже у всех пассажиров, идет обработка результатов.

Согласно последним статистическим данным, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировали 1886 новых подтвержденных случаев заражения, из них в Хубэе, откуда начал распространяться вирус, насчитывается 1807, скончались 98 человек, из них в Хубэе - 93.