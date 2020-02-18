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На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

12:25 18.02.2020 (обновлено: 13:20 18.02.2020)
4807
© REUTERS / Issei KatoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Issei Kato
ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
Вместе с тем, как говорится в распространенном ведомством сообщении, у 65 из них нет никаких симптомов, в частности, ни повышенной температуры, ни кашля.
На этот раз был протестирован 681 человек на судне, которое находится у порта Йокогама к югу от Токио. Таким образом из 2404 человек, у которых взяты анализы, коронавирус выявлен у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на борту две недели.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Карантин продлится до 20 февраля.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Всего на лайнере находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, когда две недели назад на борту был введен режим карантина. Всех с положительными результатами анализов снимают с судна и увозят в больницы.
На лайнере было 24 россиян, у одной гражданки России среди них был выявлен вирус, и несколько дней назад она была вывезена в больницу.
Срок карантина должен закончиться 19 февраля. Ожидается, что к 21 февраля пассажиры сойдут на берег.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Посольство РФ в Токио сообщило РИА Новости, что выясняет, есть ли россияне среди новых заразившихся на борту Diamond Princess. На странице в Facebook посольство России сообщило, что "в настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни". "Совместно с японскими властями ведём проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", - отмечает посольство. Судно смогут покинуть пассажиры с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса. В настоящий момент на корабле находятся около 3 тысяч человек. Пробы для анализов на вирус взяты уже у всех пассажиров, идет обработка результатов.
Согласно последним статистическим данным, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировали 1886 новых подтвержденных случаев заражения, из них в Хубэе, откуда начал распространяться вирус, насчитывается 1807, скончались 98 человек, из них в Хубэе - 93.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
11:07
На японской АЭС возникли проблемы из-за коронавируса
005240
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Распространение нового коронавирусаВОЗУханьТокиоDiamond PrincessЯпонияВ мире
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