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В Саратове жители почти 140 домов остались без отопления
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РИА Новости

В Саратове жители почти 140 домов остались без отопления

12:07 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной службы
Автомобиль аварийной службы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль аварийной службы. Архивное фото
САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 140 домов во вторник остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове, сообщила пресс-служба местного филиала ПАО "Т Плюс".
По данным пресс-службы, в ходе планового осмотра на теплотрассе в Торговом проезде было выявлено повреждение, в связи с чем проводятся ремонтно-восстановительные работы, без отопления остались около 140 домов.
"Тепловая инспекция саратовского филиала "Энергосбыт Плюс" совместно с управляющими организациями будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений объектов… Работы будут завершены сегодня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации города уточнили РИА Новости, что без теплоснабжения остались дома с населением около 11 тысяч человек.
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По данным главка МЧС по региону, устранить повреждение на теплотрассе диаметром 720 миллиметров планируется до 22.00 (21.00 мск) вторника.
В настоящее время в Саратове +2 градуса.
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