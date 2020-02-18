В Саратове жители почти 140 домов остались без отопления

САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 140 домов во вторник остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Около 140 домов во вторник остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове , сообщила пресс-служба местного филиала ПАО "Т Плюс".

По данным пресс-службы, в ходе планового осмотра на теплотрассе в Торговом проезде было выявлено повреждение, в связи с чем проводятся ремонтно-восстановительные работы, без отопления остались около 140 домов.

"Тепловая инспекция саратовского филиала "Энергосбыт Плюс" совместно с управляющими организациями будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений объектов… Работы будут завершены сегодня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города уточнили РИА Новости, что без теплоснабжения остались дома с населением около 11 тысяч человек.

По данным главка МЧС по региону, устранить повреждение на теплотрассе диаметром 720 миллиметров планируется до 22.00 (21.00 мск) вторника.