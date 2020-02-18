Парламентарий сообщил о дружеских намерениях Афганистана к России

Рахмани отметил, что Россия одной из первых стран признала восстановление независимости Афганистана, а за годы с момента установления дипломатических отношений Москва построила в Афганистане десятки объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15 тысяч 51 человек.