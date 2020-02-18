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Парламентарий сообщил о дружеских намерениях Афганистана к России
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РИА Новости

Парламентарий сообщил о дружеских намерениях Афганистана к России

11:56 18.02.2020
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© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул
Кабул
© РИА Новости / В. Киселев
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Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ввод советских войск в Афганистан был ошибкой советского руководства и афганских властей, но в отношениях Москвы и Кабула впоследствии была открыта новая страница, сказал председатель Нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Мир Рахман Рахмани.
"Должен отметить, что в нашем взаимоотношении были и не самые лучшие страницы. Одна из них - ввод советских войск в Афганистан. Полагаю, что это была ошибка тогдашнего советского руководства и неопытность тогдашнего афганского руководства, которое не очень хорошо владело ситуацией в своей стране, которая в результате привела к огромным жертвам с обеих сторон. Вместе с тем отрадно, и, к счастью, должен отметить, что эта страница перевернута и между нашими государствами открыта новая страница новых взаимоотношений. Мы полны решимости строить новые дружеские отношения между нашими государствами", - сказал Рахмани на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Рахмани отметил, что Россия одной из первых стран признала восстановление независимости Афганистана, а за годы с момента установления дипломатических отношений Москва построила в Афганистане десятки объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15 тысяч 51 человек.
Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.
В этот день завершился вывод советских войск из Афганистана. Зачем вводили?
15 февраля, 14:04По душам
В этот день советские войска вышли из Афганистана. Зачем вводили?
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Вячеслав ВолодинАфганистанВ мире
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