МСП Банк покупает кредитные портфели региональных банков

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МСП Банк приобрел кредитные портфели субъектов малого и среднего предпринимательства, принадлежащие региональным банкам АО "БайкалИнвестБанк" и АО "Банк Реалист", сообщает пресс-служба МСП Банка.
Таким образом, МСП Банк в 2020 году продолжает расширять практику мультиоригинаторной секьюритизации кредитных портфелей субъектов МСП путем повышения доли портфелей сторонних банков, отмечается в сообщении.
"Механизм секьюритизации в рамках мультиоригинаторной платформы стимулирует российские банки кредитовать сектор МСП, имея возможность использовать сформированные портфели для привлечения новой ликвидности с рынка", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления МСП Банка Олега Князева.
В 2019 году были реализованы две мультиоригинаторных сделки по выпуску облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам МСП, на общую сумму 10 миллиардов рублей. В течение револьверного периода обеспечение будет пополняться за счет приобретаемых у региональных банков портфелей, напомнили в пресс-службе.