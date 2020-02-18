МСП Банк покупает кредитные портфели региональных банков

В 2019 году были реализованы две мультиоригинаторных сделки по выпуску облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам МСП, на общую сумму 10 миллиардов рублей. В течение револьверного периода обеспечение будет пополняться за счет приобретаемых у региональных банков портфелей, напомнили в пресс-службе.