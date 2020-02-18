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Пресс-конференция о сотрудничестве спецслужб Литвы с нацистами
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РИА Новости

Пресс-конференция о сотрудничестве спецслужб Литвы с нацистами

11:46 18.02.2020
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20 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о сотрудничестве спецслужб Литвы и нацистской Германии в 1940 году с презентацией ранее неизвестных документов из зарубежных архивов.
Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, автор исследования Александр ДЮКОВ;
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- старший научный сотрудник Библиотеки РАН Наталья АНДРЕЕВА.

20 февраля 1940 г., ровно 80 лет назад, в здании Главного управления имперской безопасности (РСХА – Reichssicherheitshauptamt), расположенном в Берлине на Принц-Альбрехт-штрассе, 8, за одним столом собрались восемь человек — руководство спецслужб нацистской Германии и Литвы. Результатом совещания стало соглашение о сотрудничестве между РСХА и Департаментом госбезопасности Литвы.
О событиях, приведших к присоединению стран Балтии к Советскому Союзу в 1940 году, рассказывается в новом исследовании, основанном на документах из фондов 22-х архивов, библиотек и музеев из 8-ми стран. Вскоре после начала работы над этой книгой историк Александр Дюков был официально объявлен угрозой для безопасности Литвы. Решением Департамента госбезопасности Литовской Республики ему был запрещен въезд в страну сроком на 10 лет.

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