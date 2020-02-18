Пресс-конференция о сотрудничестве спецслужб Литвы с нацистами

Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, автор исследования Александр ДЮКОВ;
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- старший научный сотрудник Библиотеки РАН Наталья АНДРЕЕВА.
20 февраля 1940 г., ровно 80 лет назад, в здании Главного управления имперской безопасности (РСХА – Reichssicherheitshauptamt), расположенном в Берлине на Принц-Альбрехт-штрассе, 8, за одним столом собрались восемь человек — руководство спецслужб нацистской Германии и Литвы. Результатом совещания стало соглашение о сотрудничестве между РСХА и Департаментом госбезопасности Литвы.
О событиях, приведших к присоединению стран Балтии к Советскому Союзу в 1940 году, рассказывается в новом исследовании, основанном на документах из фондов 22-х архивов, библиотек и музеев из 8-ми стран. Вскоре после начала работы над этой книгой историк Александр Дюков был официально объявлен угрозой для безопасности Литвы. Решением Департамента госбезопасности Литовской Республики ему был запрещен въезд в страну сроком на 10 лет.
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- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, автор исследования Александр ДЮКОВ;
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- старший научный сотрудник Библиотеки РАН Наталья АНДРЕЕВА.
20 февраля 1940 г., ровно 80 лет назад, в здании Главного управления имперской безопасности (РСХА – Reichssicherheitshauptamt), расположенном в Берлине на Принц-Альбрехт-штрассе, 8, за одним столом собрались восемь человек — руководство спецслужб нацистской Германии и Литвы. Результатом совещания стало соглашение о сотрудничестве между РСХА и Департаментом госбезопасности Литвы.
О событиях, приведших к присоединению стран Балтии к Советскому Союзу в 1940 году, рассказывается в новом исследовании, основанном на документах из фондов 22-х архивов, библиотек и музеев из 8-ми стран. Вскоре после начала работы над этой книгой историк Александр Дюков был официально объявлен угрозой для безопасности Литвы. Решением Департамента госбезопасности Литовской Республики ему был запрещен въезд в страну сроком на 10 лет.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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