Пресс-конференция о сотрудничестве спецслужб Литвы с нацистами

32

20 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о сотрудничестве спецслужб Литвы и нацистской Германии в 1940 году с презентацией ранее неизвестных документов из зарубежных архивов.