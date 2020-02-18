Узбекистан хочет возобновить рабочие встречи по вступлению в ВТО

ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. Узбекистан хочет возобновить заседания совместной рабочей группы со Всемирной торговой организацией (ВТО), по вступлению страны в это формирование, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МИД. в ближайшее время
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены. По данным пресс-службы, в понедельник постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Улугбек Лапасов провел встречу с Генеральным директором ВТО Роберто Азаведо.
"Стороны рассмотрели вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества в рамках присоединения Узбекистана к ВТО, в том числе проведения четвертого заседания рабочей группы по вступлению нашей страны в данную организацию в Женеве в ближайшее время", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
По данным МИД, Азаведо приветствовал происходящие в Узбекистане процессы либерализации и экономические перемены. "Выражена готовность ВТО оказать необходимое содействие нашей стране в процессе ее вступления путем подготовки необходимых документов, расширения участия узбекских экспертов и специалистов в тематических семинарах и курсах, а также проведения заседаний рабочей группы по согласованию сторон", - добавили в пресс-службе.
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. Ранее заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф заявлял, что переговоры властей Узбекистана по вступлению в организацию могут занять два года.
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