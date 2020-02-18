Узбекистан хочет возобновить рабочие встречи по вступлению в ВТО

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены. По данным пресс-службы, в понедельник постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Улугбек Лапасов провел встречу с Генеральным директором ВТО Роберто Азаведо.