В Грузии оппозиционеры проводят митинг около парламента

Митингующие освистывает депутатов, которые на автомобилях въезжают или выезжают из здания, трансляцию ведет телекомпания "Имеди". Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов несколько раз произошли словесные перепалки. Участники акции также пытались перекрыть дорогу, прилегающую к входу в парламент, но не смогли этого сделать.

Шотадзе ушел в отставку в 2018 году на фоне дела об убийстве подростков. В ходе драки школьников в декабре 2017 года в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Отец одного из убитых начал проводить масштабные акции протеста, утверждая, что прокуратура покрывает убийц.