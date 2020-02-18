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В Грузии оппозиционеры проводят митинг около парламента
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РИА Новости

В Грузии оппозиционеры проводят митинг около парламента

11:09 18.02.2020 (обновлено: 13:45 18.02.2020)
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© Sputnik / Shota NozadzeАкция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси. 18 февраля 2020
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси. 18 февраля 2020
© Sputnik / Shota Nozadze
ТБИИЛИСИ, 18 фев – РИА Новости. Представители оппозиционных партий и их сторонники проводят митинг у здания парламента Грузии, они протестуют против назначения генпрокурором страны Ираклия Шотадзе, который ранее уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого дела об убийстве подростка.
Митингующие освистывает депутатов, которые на автомобилях въезжают или выезжают из здания, трансляцию ведет телекомпания "Имеди". Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов несколько раз произошли словесные перепалки. Участники акции также пытались перекрыть дорогу, прилегающую к входу в парламент, но не смогли этого сделать.
Парламент Грузии выбирает генпрокурора сроком на шесть лет.
Шотадзе ушел в отставку в 2018 году на фоне дела об убийстве подростков. В ходе драки школьников в декабре 2017 года в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Отец одного из убитых начал проводить масштабные акции протеста, утверждая, что прокуратура покрывает убийц.
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси
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