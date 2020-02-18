Замечания по ТОР "Горный воздух" должны устранить до 1 мая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Выявленные при строительстве инфраструктуры для ТОР "Горный воздух" на Выявленные при строительстве инфраструктуры для ТОР "Горный воздух" на Сахалине нарушения должны быть устранены к 1 мая 2020 года, заявил во вторник журналистам вице-премьер правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".

"Работа сейчас ведется с нарушениями графиков по ряду работ, с несогласованностью в подготовке проектной документации. Мы сейчас внимательно эти вопросы обсудили, договорились и с теми, кто отвечает в руководстве области за это направление, и с Ростехнадзором, что все эти недостатки в срок до 1 мая будут устранены", - сказал Трутнев.

По мнению вице-премьера, "замечания не принципиального характера, их можно устранить". Кроме того, Трутнев заявил о необходимости общей ревизии всех требующих для освоения проводимых на "Горном воздухе" работ и изменении сроков сдачи объектов на реальные, а также об активизации привлечения частных инвесторов в ТОР "Горный воздух".

Вице-премьер коснулся вопроса и о перспективах "Горного воздуха", входящего в одноименную ТОР.

"На мировых горнолыжных курортах становится с каждым годом все меньше снега. Это создает предпосылки для того, чтобы СТК "Горный воздух" участвовал в такой глобальной конкуренции. Но для этого здесь нужно многое создать", - отметил Трутнев.

Он также заявил о необходимости увеличения длины горнолыжных трасс на комплексе.

"Чтобы люди прилетели на Сахалин из Москвы и из соседних государств, длина трасс должна во всяком случае превышать 50-60 километров", - подчеркнул он.

Вице-премьер поддержал власти региона и сахалинцев в вопросе о проекте "Горная Ривьера" на горе Большевик.

"Совершенно очевидно, что не надо строить коттеджные поселки на горнолыжном склоне", - сказал Трутнев.

По мнению вице-премьера, непосредственно на горнолыжной трассе могут быть только объекты горнолыжного сервиса и для размещения людей, которые приедут сюда кататься. А для "Горной Ривьеры" есть другие места на Сахалине, его надо найти, выделить на конкурентной основе в соответствии с законодательством.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока, модернизация горнолыжного курорта на Сахалине позволит ему принимать турниры международного уровня. В частности, в 2021 году регион примет вторые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии". Также рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году. В 2020 году комплекс и его территорию ждет крупная модернизация.