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На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
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РИА Новости

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

10:46 18.02.2020 (обновлено: 15:37 18.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 18-летней жительницы Буденновска, которая родила дома девочку и выбросила ее в окно, сообщает управление СК по Ставропольскому краю.
Речь идет о статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство матерью новорожденного". По данным следствия, 15 февраля женщина родила у себя в квартире на первом этаже девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь.
"Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)БуденновскРоссияСтавропольский крайПроисшествия
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