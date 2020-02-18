На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

ПЯТИГОРСК, 18 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 18-летней жительницы Буденновска, которая родила дома девочку и выбросила ее в окно, сообщает управление СК по Ставропольскому краю.
Речь идет о статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство матерью новорожденного". По данным следствия, 15 февраля женщина родила у себя в квартире на первом этаже девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь.
"Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего.
8 октября 2019, 17:19В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде