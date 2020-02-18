На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

Речь идет о статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство матерью новорожденного". По данным следствия, 15 февраля женщина родила у себя в квартире на первом этаже девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь.