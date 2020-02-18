В Казахстане расследовали дело о стычке с полицией перед беспорядками

АЛМА-АТА, 18 фев – РИА Новости. Завершилось следствие в отношении трех жителей Кордайского района Жамбылской области Завершилось следствие в отношении трех жителей Кордайского района Жамбылской области Казахстана , которые оказали неповиновение и применили силу в отношении сотрудников дорожной полиции незадолго до начала массовых беспорядков , сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

За несколько часов до начала массовых беспорядков в Кордайском районе 7 февраля в социальных сетях и мессенджерах широкое распространение получило видео стычки группы местных жителей с сотрудниками дорожной полиции. Пользователи социальных сетей выражали недовольство тем, что жители района проявляют агрессию в отношении полицейских.

По данным генпрокуратуры, в тот день в ходе патрулирования в селе Сартобе Кордайского района сотрудники дорожной полиции остановили легковой автомобиль.

"Из-за отсутствия документов на автомашину (водителю – ред.) Воингуй Л. предложили проехать в отдел полиции. Однако он, не подчинившись требованиям сотрудников, проследовал к себе домой, где вместе со своими братьями Воингуй А. и Воингуй М. применили насилие к полицейским. Видеозапись инцидента была распространена в СМИ и социальных сетях", - говорится в сообщении.

Спецпрокурор генеральной прокуратуры провел досудебное расследование по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Согласно сообщению, трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда были арестованы. Уголовное дело 14 февраля направлено в Кордайский районный суд с обвинительным заключением.