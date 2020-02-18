Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T10:23+0300
https://ria.ru/20200218/1564909907.html
В Казахстане расследовали дело о стычке с полицией перед беспорядками
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564509062_0:133:3064:1857_1036x0_80_0_0_d0528a5bb1626384fce067b05edd0c7a.jpg
РИА Новости

В Казахстане расследовали дело о стычке с полицией перед беспорядками

10:23 18.02.2020
1786
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у сгоревшего автомобиля на улице поселка Масанчи
Сотрудники полиции у сгоревшего автомобиля на улице поселка Масанчи
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у сгоревшего автомобиля на улице поселка Масанчи. Архивное фото
АЛМА-АТА, 18 фев – РИА Новости. Завершилось следствие в отношении трех жителей Кордайского района Жамбылской области Казахстана, которые оказали неповиновение и применили силу в отношении сотрудников дорожной полиции незадолго до начала массовых беспорядков, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны.
За несколько часов до начала массовых беспорядков в Кордайском районе 7 февраля в социальных сетях и мессенджерах широкое распространение получило видео стычки группы местных жителей с сотрудниками дорожной полиции. Пользователи социальных сетей выражали недовольство тем, что жители района проявляют агрессию в отношении полицейских.
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
15 февраля, 07:36
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
По данным генпрокуратуры, в тот день в ходе патрулирования в селе Сартобе Кордайского района сотрудники дорожной полиции остановили легковой автомобиль.
"Из-за отсутствия документов на автомашину (водителю – ред.) Воингуй Л. предложили проехать в отдел полиции. Однако он, не подчинившись требованиям сотрудников, проследовал к себе домой, где вместе со своими братьями Воингуй А. и Воингуй М. применили насилие к полицейским. Видеозапись инцидента была распространена в СМИ и социальных сетях", - говорится в сообщении.
Спецпрокурор генеральной прокуратуры провел досудебное расследование по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Согласно сообщению, трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда были арестованы. Уголовное дело 14 февраля направлено в Кордайский районный суд с обвинительным заключением.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, произошедшего 5 февраля, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.
Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
12 февраля, 08:49
Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
630011
Обсудить 0
Массовые беспорядки в КазахстанеЖамбылская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Виды Перми
Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
Люди стоят в очереди у кабинета врача-нарколога в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Минздрав рассказал о ходе работы над правилами медосмотра водителей
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Телеведущий Дмитрий Дибров во время записи телепрограммы Временно доступен
Обследование выявило, что у Диброва случился микроинсульт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния