Костромские власти пересмотрят меры поддержки сельских врачей

КОСТРОМА, 18 фев - РИА Новости. Костромские власти будут пересматривать меры поддержки врачей в селах, так как поняли, что ни деньги на аренду жилья, ни служебные квартиры не удерживают специалистов на местах, остаются работать только те, кто взял ипотеку, заявил РИА Новости губернатор Сергей Ситников. Костромские власти будут пересматривать меры поддержки врачей в селах, так как поняли, что ни деньги на аренду жилья, ни служебные квартиры не удерживают специалистов на местах, остаются работать только те, кто взял ипотеку, заявил РИА Новости губернатор Костромской области

"Мы сейчас будем смотреть, как работают меры поддержки врачей. Что-то надо менять. Потому что раньше мы считали, что наличие служебного жилья с правом приватизации - это отлично. Деньги на поднаем жилья - это отлично. На самом деле отлично - это, оказалось, ипотека. Ни один врач, который зашел в ипотеку, ничего не бросил, и продолжает работать", - сказал Ситников.

Он отметил, что удержать врачей на местах, особенно в сельской местности, до сих пор трудно.