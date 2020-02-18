Третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" направили в суд

Здание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" — теперь против чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.

Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комкове, главе отдела указанной инспекции Светлане Шенгерей и директоре ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко. Речь идет о начальнике инспекции ГосстройнадзораТанзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комкове, главе отдела указанной инспекции Светлане Шенгерей и директоре ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко.

По данным ведомства, Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила семь миллионов рублей от застройщика — гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания.

Когда позже эти нарушения повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила.

После этого ТЦ был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Двадцать пятого марта 2018 года в нем произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В огне погибли 60 посетителей, большинство из них — дети.