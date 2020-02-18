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Третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" направили в суд
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РИА Новости

Третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" направили в суд

09:34 18.02.2020 (обновлено: 11:16 18.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара
Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" — теперь против чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Речь идет о начальнике инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комкове, главе отдела указанной инспекции Светлане Шенгерей и директоре ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко.
По данным ведомства, Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила семь миллионов рублей от застройщика — гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания.
Когда позже эти нарушения повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила.
После этого ТЦ был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
Двадцать пятого марта 2018 года в нем произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В огне погибли 60 посетителей, большинство из них — дети.
Арестованы более десяти человек, по двум уже ушедшим в суд делам им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушении требований пожарной безопасности; халатности; присвоении или растрате; мошенничестве.
Место памяти и силы: "Парк ангелов" в Кемерово
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

Часовня в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Вход в часовню в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" в Кемерово.

Дети качаются на качелях в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
910061
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Кемеровская областьПожар в торговом центре в КемеровоГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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