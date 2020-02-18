Третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" направили в суд

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.
"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.
На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.
На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.
Парк разделен стеной с водопадом на две части.
Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.
Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.
Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.
Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.
"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.
"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.
На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.
На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.
Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.
Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.
В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.
В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.
По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".
По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".
"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.
На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.
Парк разделен стеной с водопадом на две части.
Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.
Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.
"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.
На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.
Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.
В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.
По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".