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В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"
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РИА Новости

В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"

09:06 18.02.2020
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БАКУ, 18 фев - РИА Новости. Пожар в крупнейшем торговом центре "Садарак" в Баку потушен, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
"Пожар потушен. На месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев", - сообщает пресс-служба.
Площадь пожара пока не сообщается.
Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь - 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.
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