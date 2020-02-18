В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"

БАКУ, 18 фев - РИА Новости. Пожар в крупнейшем торговом центре "Садарак" в Баку потушен, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
"Пожар потушен. На месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев", - сообщает пресс-служба.
Площадь пожара пока не сообщается.
Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь - 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.