Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства

КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Новое правительство РФ начало честный и откровенный диалог с губернаторами, признавая, что некоторые вопросы на местах можно решить только при помощи федерального центра, заявил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Ситников рассказал РИА Новости, что позитивно оценивает работу федерального правительства в новом составе.
"Селекторное совещание было проведено с Хуснуллиным (вице-премьер РФ – ред.). Человек, имеющий очень серьезный практический опыт, честно и откровенно говорит: коллеги, есть задачи, которые вы можете решить, есть задачи, которые вы можете решить только с нашей помощью и помощью федерации. Мне понравилось, что начали говорить честно и откровенно", - заявил губернатор.
Он отметил, что возлагает большие надежды на сотрудничество с федеральным центром.
В качестве примера он привел ситуацию с обсуждением доведенных до регионов планов по строительству жилья.
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"У нас так получилось, что за пятилетку мы построили почти два миллиона квадратных метров. Это очень много для Костромской области. Мы рынок попросту перегрели. Огромное количество инвестиционных квартир на вторичном рынке, которые сегодня продаются, и это в том числе сдерживает развитие строительной отрасли. Потому что надо дальше строить, а вопрос – кто купит?", - пояснил Ситников.
"Хорошо, что и в этом плане на сегодняшний день началось общение (с правительством РФ – ред.). Было сказано четко – коллеги, если то количество жилья, которое вам назначено, не по рынку, приезжайте, давайте смотреть, анализировать и принимать решения, исходя из здравого смысла", - резюмировал он.