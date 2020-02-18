Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства

КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Новое правительство РФ начало честный и откровенный диалог с губернаторами, признавая, что некоторые вопросы на местах можно решить только при помощи федерального центра, заявил РИА Новости губернатор Костромской области Новое правительство РФ начало честный и откровенный диалог с губернаторами, признавая, что некоторые вопросы на местах можно решить только при помощи федерального центра, заявил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников

Ситников рассказал РИА Новости, что позитивно оценивает работу федерального правительства в новом составе.

"Селекторное совещание было проведено с Хуснуллиным (вице-премьер РФ – ред.). Человек, имеющий очень серьезный практический опыт, честно и откровенно говорит: коллеги, есть задачи, которые вы можете решить, есть задачи, которые вы можете решить только с нашей помощью и помощью федерации. Мне понравилось, что начали говорить честно и откровенно", - заявил губернатор.

Он отметил, что возлагает большие надежды на сотрудничество с федеральным центром.

В качестве примера он привел ситуацию с обсуждением доведенных до регионов планов по строительству жилья.

"У нас так получилось, что за пятилетку мы построили почти два миллиона квадратных метров. Это очень много для Костромской области . Мы рынок попросту перегрели. Огромное количество инвестиционных квартир на вторичном рынке, которые сегодня продаются, и это в том числе сдерживает развитие строительной отрасли. Потому что надо дальше строить, а вопрос – кто купит?", - пояснил Ситников.